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習近平想成為下個「毛主席」！中共第六代交接無望成悲劇

▲中共二十大即將於2022年登場，日本媒體《日經亞洲》分析，習近平可能不會交接給「第六代領導人」。（圖／美聯社／達志影像）
▲中共二十大即將於2022年登場，日本媒體《日經亞洲》分析，習近平可能不會交接給「第六代領導人」。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-05-23 11:53:57

中共將於明年（2022）舉行第二十次全國代表大會（二十大），外界原本認為依照過去的慣例，二十大會產生新的領導人，但中國國家主席習近平早前取消任期限制，又打破提名2位未來接班人為政治局常委的傳統。《日經亞洲》近日發表評論認為，習近平可能不會下放權力給「第六代」領導人們，甚至希望成為下一個毛澤東。

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《日經亞洲》以「習近平準備跳過小胡的『第六代』」為題，指出現年58歲的胡春華被許多人認為是未來的接班人，他與前國家主席胡錦濤、現任國務院總理李克強一樣都曾經擔任共青團書記，且在西藏自治區任職多年，被許多人拿來與胡錦濤比較並暱稱為「小胡」。

▲（圖／翻攝自）
▲日本媒體觀察，習近平為了成為下一個毛澤東可能會持續執政，中共「第六代領導人」可能會被略過，未來接手是更年輕的「第七代」。（圖／翻攝自《日經亞洲》）
報導指出，為防止中共出現黨內獨裁的問題，「黨主席」的頭銜曾於1982年由鄧小平廢除。但一直追求成為下一個「毛澤東主席」的習近平恐怕不想止於現在的地位。一旦黨主席制度恢復，現在的中共政治局常委、國務院總理的地位將進一步弱化，而習近平將成為實際上的「皇帝」。

胡春華2008年擔任湖北省長，45歲的他當時是全中國最年輕的省長，毫無疑問的他就是在毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤與習近平之後的「第六代」。然而2012習近平上台後，中共政治局勢產生巨變，習近平的太子黨與江派、共青團紛爭不斷，胡春華的命運也是在那時出現轉折。

早前習近平的心腹、國務院副總理劉鶴，時常陪同習近平考察。《日經亞洲》注意到，習近平5月中旬訪問河南時，胡春華也為隨行人員之一，他與習近平同行、交談的畫面都經由官媒央視播出。更早之前《華爾街日報》引述消息指，中共正考慮由胡春華取代劉鶴，與美國進行貿易談判，雖然後來中國商務部發言人否認此消息，但更換貿易談判代表確實是打破美中僵局的方式。

但胡春華的政治前景仍然充滿不確定，《日經亞洲》指出，習近平於3月的全國人大會議下令，加強追查內蒙古煤炭行業的腐敗問題，調查範圍包括過去20年的涉案人士，引起外界關注曾經擔任內蒙古黨書記的胡春華是否會遭到波及。

▲中共副總理胡春華26日在北京主持召開專題會議時坦承，當前中國大陸非洲豬瘟防控形勢和疫情十分嚴峻。
▲中國國務院副總理胡春華被認為是「第六代領導人」，然而他的政治前景卻充滿不確定性。 （圖／翻攝自香港01）
另一名第六代領導人、前重慶市高官、政治局委員的孫政才的遭遇也值得探討，《日經亞洲》指出孫政才於2017年全國人大前因為貪污腐敗而落馬，這凸顯習近平掌握了下一代國家領導人的命運，因此胡春華明白自己的微妙處境，一直保持低調，穩健的執行任務。

熟悉胡春華的人士透露，胡春華是個充滿想法的知識份子，酒量很好也很健談，但是現在他別無選擇只能夠保持警覺觀察局勢。《日經亞洲》指出，中共官員已經開始議論「第六代」的悲劇了，這一代的人們恐怕會被略過，現在50歲上下的年輕一輩更受到黨的關注。

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