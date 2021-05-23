習近平想成為下個「毛主席」！中共第六代交接無望成悲劇

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報導指出，為防止中共出現黨內獨裁的問題，「黨主席」的頭銜曾於1982年由鄧小平廢除。但一直追求成為下一個「毛澤東主席」的習近平恐怕不想止於現在的地位。一旦黨主席制度恢復，現在的中共政治局常委、國務院總理的地位將進一步弱化，而習近平將成為實際上的「皇帝」。
胡春華2008年擔任湖北省長，45歲的他當時是全中國最年輕的省長，毫無疑問的他就是在毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤與習近平之後的「第六代」。然而2012習近平上台後，中共政治局勢產生巨變，習近平的太子黨與江派、共青團紛爭不斷，胡春華的命運也是在那時出現轉折。
早前習近平的心腹、國務院副總理劉鶴，時常陪同習近平考察。《日經亞洲》注意到，習近平5月中旬訪問河南時，胡春華也為隨行人員之一，他與習近平同行、交談的畫面都經由官媒央視播出。更早之前《華爾街日報》引述消息指，中共正考慮由胡春華取代劉鶴，與美國進行貿易談判，雖然後來中國商務部發言人否認此消息，但更換貿易談判代表確實是打破美中僵局的方式。
但胡春華的政治前景仍然充滿不確定，《日經亞洲》指出，習近平於3月的全國人大會議下令，加強追查內蒙古煤炭行業的腐敗問題，調查範圍包括過去20年的涉案人士，引起外界關注曾經擔任內蒙古黨書記的胡春華是否會遭到波及。
另一名第六代領導人、前重慶市高官、政治局委員的孫政才的遭遇也值得探討，《日經亞洲》指出孫政才於2017年全國人大前因為貪污腐敗而落馬，這凸顯習近平掌握了下一代國家領導人的命運，因此胡春華明白自己的微妙處境，一直保持低調，穩健的執行任務。
熟悉胡春華的人士透露，胡春華是個充滿想法的知識份子，酒量很好也很健談，但是現在他別無選擇只能夠保持警覺觀察局勢。《日經亞洲》指出，中共官員已經開始議論「第六代」的悲劇了，這一代的人們恐怕會被略過，現在50歲上下的年輕一輩更受到黨的關注。