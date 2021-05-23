霧警查獲新北通緝犯　啟用遠端視訊防疫複訊

霧峰分局因應新冠肺炎疫情升溫，避免逮捕疑似病例的犯罪嫌疑人成為防疫破口，造成群聚感染的風險，癱瘓警察、司法機關運作，霧峰分局日前已超前佈署，要求偵查隊設置「室外臨時偵詢處所」，(22)日傍晚已針對1起新北地檢發布竊盜通緝犯啟用視訊偵訊，確保警察機關在防疫期間的正常運作，運用標準化作業確實達到積極防治、實體隔離、異地問訊、科技執法。

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此外，為維護勤務同仁身體健康，防止病毒傳播群聚感染，並兼顧犯罪嫌疑人健康與法律權益，霧峰分局在分局外，通風良好的處所設置了「防疫臨時偵詢、洽公處所」，偵訊嫌犯或受理民眾辦理相關業務時中間加增透明隔板，保持適當距離，且檢方複訊、地院羈押庭也能利用視訊偵訊，減少感染風險人士進入分局偵訊、洽公，進而降低分局同仁染疫的風險。同時，已事前召集分局同仁及相關業務人員進行教育訓練及實機操作，完成防疫總動員。

霧峰分局表示，因應全國疫情已升為第三級警戒，為避免舟車勞頓且降低解送人犯至新北地檢染疫的風險，立即指示同仁主動請示檢察官啟用視訊偵訊，且因先前已妥善規劃佈署，得以順利完成。

假如同仁查獲嫌犯符合罹患、疑似病例、居家隔離、居家檢疫等特定對象，將立即依照防疫標準SOP，犯嫌一律配戴口罩接受偵詢，戒護人員亦著口罩、護目鏡、防護衣等防護裝備，並立刻聯繫衛生機關派遣救護車協助接送至臨時偵詢處所製作偵詢筆錄，並於詢後立即請示檢察官進行視訊及後續防疫處置，結束後先行以酒精、次氯酸水消毒，並請衛生機關進行徹底消毒，以確保防疫無漏洞，也保護同仁執勤的安全。