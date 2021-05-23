中國甘肅馬拉松遇冰雹21死8傷 參賽者哭喊：不要再上山
中國甘肅省22日舉辦長程馬拉松比賽，然而比賽期間天氣突然轉變，氣溫驟降還下起冰雹、雪雨，導致許多人失溫、身體不適。中國媒體報導，至今（23）日上9時，共有21人在事件中死亡、8人受到輕傷被送往醫院，甘肅省政府已經成立事件調查組，對事件原因進行深入調查。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-05-23 12:43:07
綜合中國媒體報導，甘肅省舉辦2021年第四屆「黃河石林山地百公里越野馬拉松」，比賽分為三組：健康跑、21公里越野賽、百公里越野賽。因為賽事期間遇到極端天氣，參加百里越野比賽的172名人員不少人受困。目前參賽者中有151人已確認安全，8人受到輕傷被送往醫院；另有21名參賽者被發現時已失去生命體徵。
一名參賽者表示，人群到達第二個打卡點附近時突然遇到惡劣天氣，當時他已感覺到寒冷、體溫下降，只好躲到放羊的小屋裡休息。從山上下來的參賽者說山上的風比山下大，而且看到很多人躺在地上，不少下山的人都流著淚，慌張的告誡後面的人不要再上山。
據悉，22日中午1時左右，馬拉松賽段20公里至31公里處受到極端天氣影響，出現冰雹、雪雨、大風等天氣，氣溫驟降導致許多人出現身體不適、失溫的狀況，還有部分參賽人員一度失聯。主辦方緊急宣布比賽停止，組織搜救人員。由於當地地形複雜，山上溫度可能接近零度，加上夜間光線較暗，救難工作遇到許多困難，所幸搜救工作於23日上午順利結束。
對於馬拉松賽事遭遇意外，甘肅省白銀市市長張旭晨表示，作為賽事主辦方深感內疚和自責，並對遇難人員表示沉痛哀悼，對遇難者家屬和受傷人員表示深切慰問。