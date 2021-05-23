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中國甘肅馬拉松遇冰雹21死8傷　參賽者哭喊：不要再上山

▲甘肅省22日舉辦的馬拉松賽事遭遇惡劣天氣，當地消防隊接獲通報後夜間上山搜救。（圖／翻攝自新浪微博）
▲甘肅省22日舉辦的馬拉松賽事遭遇惡劣天氣，當地消防隊接獲通報後夜間上山搜救。（圖／翻攝自新浪微博）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-05-23 12:43:07

中國甘肅省22日舉辦長程馬拉松比賽，然而比賽期間天氣突然轉變，氣溫驟降還下起冰雹、雪雨，導致許多人失溫、身體不適。中國媒體報導，至今（23）日上9時，共有21人在事件中死亡、8人受到輕傷被送往醫院，甘肅省政府已經成立事件調查組，對事件原因進行深入調查。

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綜合中國媒體報導，甘肅省舉辦2021年第四屆「黃河石林山地百公里越野馬拉松」，比賽分為三組：健康跑、21公里越野賽、百公里越野賽。因為賽事期間遇到極端天氣，參加百里越野比賽的172名人員不少人受困。目前參賽者中有151人已確認安全，8人受到輕傷被送往醫院；另有21名參賽者被發現時已失去生命體徵。

一名參賽者表示，人群到達第二個打卡點附近時突然遇到惡劣天氣，當時他已感覺到寒冷、體溫下降，只好躲到放羊的小屋裡休息。從山上下來的參賽者說山上的風比山下大，而且看到很多人躺在地上，不少下山的人都流著淚，慌張的告誡後面的人不要再上山。

據悉，22日中午1時左右，馬拉松賽段20公里至31公里處受到極端天氣影響，出現冰雹、雪雨、大風等天氣，氣溫驟降導致許多人出現身體不適、失溫的狀況，還有部分參賽人員一度失聯。主辦方緊急宣布比賽停止，組織搜救人員。由於當地地形複雜，山上溫度可能接近零度，加上夜間光線較暗，救難工作遇到許多困難，所幸搜救工作於23日上午順利結束。

對於馬拉松賽事遭遇意外，甘肅省白銀市市長張旭晨表示，作為賽事主辦方深感內疚和自責，並對遇難人員表示沉痛哀悼，對遇難者家屬和受傷人員表示深切慰問。

▲（圖／翻攝自微博）
▲參賽者遭遇氣溫驟降，只能在荒野聚在一起取暖等待救援。（圖／翻攝自微博）
 

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指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.67%67.33%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.56%11.44%
2021-05-20-2021-05-23
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