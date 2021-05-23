疫情何時才可趨緩？命理師分析血月跡象　「這天」是關鍵

指揮中心昨（22）日公布新增本土確診個案有321例，另有400例為校正回歸的個案，目前台灣本土地區分布只剩嘉義及台東兩塊淨土，全台疫情進入三級警戒。而命理網站《旺好運》就指出，睽違3年的「血月」超級月亮5月26日即將再度登場，看到的月亮將比平常更大，且呈現如血般的橘紅色。自古就有流傳「月若變色，將有災殃」的說法，由於時值台灣疫情大迸發，民眾憂心忡忡，「血月」是否將帶來更大災難？也讓人關注。對此，知名命理老師邱彥龍直指，「5月26號當天是佛魔交鋒的轉折點，疫情是否有望控制下來，以天象來說，這天會是個重要拐點。」





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旺好運命理老師邱彥龍分析，以古科技天文說法，5月26血月當天，屬於陰氣煞氣最重的時候，但也是群魔交鋒的轉折點，台灣能否戰勝此波疫情，就要看主政者能不能有智慧提出具體防疫政策以及民眾的配合程度而定。





邱彥龍老師指出，中國古代，有「天狗食日月」的傳說，日食是太陽被月亮擋住，此時天狗是月亮；月食是月亮被地球擋住，此時地球本身就是天狗，所以「血月見，妖孽現」，應證了新冠疫情都是人為造成，是地球人自我內心的顯象，會導致今天全球天災人禍、世道動盪不安，其實每個人都有責任，都需要自省。





▲指揮中心22日公布新增本土確診個案有321例，另有400例為校正回歸的個案，目前台灣本土地區分布只剩嘉義及台東兩塊淨土。（圖／NOWnews製作）

▲指揮中心22日除了公布新增321例本土確診個案外，更指出有400例「校正回歸」新增在過去6天。（圖／指揮中心提供）

邱彥龍老師表示，在西方文化中，《聖經》啟示錄中也提到，「揭開第六印的時候，我又看見大地震動(地震之意)，太陽變成黑色，滿月變紅像血。」也是把血月視為上帝憤怒末日審判的象徵，同樣預言了血月恐有災難到來。5月的第一個滿月，在佛教來說，不論是南傳佛教或北傳佛教，都是好日子。南傳佛教將5月的第一個月圓旺日訂為衛塞節（泛指佛陀誕生、出家、成道、涅槃紀念日），北傳佛教訂為是「佛顯日」。當天若逢血月，則被視為佛魔交鋒之日。





邱彥龍老師接著說，以目前疫情來看，現在是「魔」佔上風，但5月26號當天，則是佛魔交鋒的轉折點，執政者跟民眾都要好好把握天象扭轉的契機，疫情是否有望控制下來，以天象來說，這天會是個重要拐點。今年5月26日，月出時刻為18:31、食既19:09、食甚19:19、生光19:28、復圓20:52、半影食終21:51，總共影食部分將歷時2小時22分，全程歷時3小時20分，天象反映日月相沖落在「自我、夫妻、君王、民眾、疾病、災難」等宮位，因此需要終止不好的業力與弊病，與其一直擔心世界末日，此刻不如好好落實防疫工作，才有機會讓佛勝過魔，重新回復正常生活。（編輯：許苡晴）





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※民俗說法僅供參考，疫情相關資訊請以指揮中心公布為準。



