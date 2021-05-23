和馬俊麟現身摩鐵！張家瑋被爆假戲真做 經紀人回應了
本土劇小生馬俊麟揮別王瞳不倫戀，重返民視《多情城市》，和張家瑋組螢幕CP，今（23）日傳出馬俊麟、張家瑋假戲真做，被目擊在林口汽車旅館一起吃早餐，對此，張家瑋經紀人向《NOWnews今日新聞》回應，爆料是個烏龍，因2人都住在萬華，為了防疫，才被劇組安排住進林口摩鐵。
記者羅凌筠/台北報導
2021-05-23 13:27:04｜2021-05-23 13:30:23
近來因為疫情升溫，張家瑋家住萬華，曾自主進行篩檢，雖然報告呈現陰性，但是為了保險，劇組安排她住隔離旅館，從18日起都是待在林口，而馬俊麟因為也住萬華，所以才同住一間汽車旅館，經紀人表示：「疫情期間也是配合，維護劇組安全。」 馬俊麟、張家瑋2017年曾共演《幸福來了》，這次在《多情城市》又組螢幕CP，2人在劇中是一對歡喜冤家，就像《黑道律師文森佐》的宋仲基跟全汝彬一樣，馬俊麟是冷酷不多話，她則是好強不服輸，合作起來火花連連。
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