快訊／新增287例本土、170例校正回歸！另有6例死亡個案

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指揮中心表示，今日新增287例本土病例，為138例男性、149例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年5月6日至5月22日；個案分布以新北市142例最多（以板橋區32例為多），其次為台北市77例（以萬華區38例為多），桃園市23例，屏東縣、南投縣各8例，宜蘭縣6例，基隆市、台中市及彰化縣各5例，台南市2例，花蓮縣、嘉義市、嘉義縣、新竹縣、新竹市、雲林縣各1例。校正回歸個案170例中，為84例男性、86例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於4月25日至5月22日；個案分布以台北市88例最多（以萬華區48例為多），其次為新北市73例（以板橋區17例為多），彰化縣6例，宜蘭縣、新竹市及雲林縣各1例。綜上所有個案，其中萬華活動史相關161例、茶藝館相關25例、某社團相關5例、某水果商相關11例、其他已知感染源119例、關聯不明70例、疫調中66例；相關疫情調查持續進行中。
指揮中心說明，新增6例死亡個案，為5男（案1912、案2384、案2986、案3304、案3417）1女（案2483），年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月10日至5月20日，確診日介於5月17日至22日，死亡日介於5月20日至21日。上述6名個案，除案2384外，餘5人皆有慢性病史。
指揮中心補充，案1912年齡60多歲，具高血壓病史，5月12日出現咳嗽及呼吸喘症狀，5月15日就醫並住院治療及採檢，5月17日確診，於5月21日死亡；案2384年齡80多歲，5月17日因呼吸喘就醫並住院治療及採檢，5月19日確診，5月20日死亡，後續疫調，家屬表示個案無慢性病史，尚待詳細調查後確認；案2483年齡70多歲，具高血壓病史，5月16日曾因發燒就醫，5月17日因血壓下降再次就醫並住院治療及採檢，5月19日確診，於5月20日死亡；案2986年齡60多歲，具高血壓、糖尿病、心臟病等病史，5月18日因發燒、畏寒、呼吸困難等症狀就醫並住院治療及採檢，5月21日確診，並於同日死亡；案3304年齡60多歲，具高血壓病史，5月20日因未出勤，經同事發現其昏迷並協助送醫，同日晚間經急救後仍不幸死亡，經採檢於5月21日確診；案3417年齡50多歲，具高血壓病史，5月13日至17日期間出現胸痛、咳嗽、呼吸喘，5月20日就醫並住院治療及採檢，5月21日死亡，並於5月22日確診。
指揮中心指出，新增3例境外移入病例中，案4023為印尼籍20多歲男性漁工，今年5月8日自印尼來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，在台期間並無症狀，入境後至集中檢疫所檢疫，5月21日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。案4227為菲律賓籍40多歲男性移工，5月7日自菲律賓來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，在台期間並無症狀，5月22日檢疫期滿後自費採檢，於今日確診；案4228為丹麥籍40多歲男性，曾於3月30日在丹麥當地檢出COVID-19陽性，4月17日自丹麥來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，在台期間並無症狀；因要再次出境，5月22日自費採檢，於今日確診（Ct值30）。
指揮中心統計，截至目前國內累計351,999例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含312,689例排除），其中4,322例確診，分別為1,111例境外移入，3,158例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另9例（案530、案1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530）移除為空號；確診個案中，23例死亡。
指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。