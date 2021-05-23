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強調「校正回歸」是系統性問題　陳時中：不是某單位疏漏

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（23）召開記者會，說明防疫相關事宜。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（23）召開記者會，說明防疫相關事宜。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-05-23 14:45:18｜2021-05-23 16:22:21

針對昨（22）日中央流行疫情指揮中心公布「校正回歸」案例，所引起的諸多爭議。對此，指揮中心陳時中今表示，會有校正回歸問題，是系統性問題，並不是哪個單位有所疏漏。

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陳時中表示，由於校正回歸若是持續下去，會使得數字判斷整理不夠即時，對此指揮中心也會積極改善；過去是檢驗塞車，現在則是簡化流程後加速，在這一快一慢之間，就會有相關落差，但這是系統性的問題，就要系統來解決，並不是哪個單位有所疏漏。

陳時中指出，首先就是簡化登打檢驗的程序，過去會有重複登打問題，會耗費大量人力，檢驗時間也拉得較長，相關檢核也會重複，因此簡化登打程序，加上檢核更簡單，就能節省人力；此外，以後陰性案例就避免重複登打，只要上傳陽性案例；而在確診判定方面，現在也要做到自動判定，也就是沒問題的案例就直接判定，有問題的再來做相關手續。

另外，陳時中也表示，另外在PCR檢驗處，也鼓勵每一家檢驗單位採購高通量儀器，因此每家會補助最高500萬元，來幫助檢驗所的檢驗自動化，此舉不僅來提高效率，也能減輕醫檢師的負擔。

▲指揮中心今（23）日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（23）日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（23）日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（23）日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.28%67.72%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.18%11.82%
2021-05-20-2021-05-23
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