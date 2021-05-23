強調「校正回歸」是系統性問題 陳時中：不是某單位疏漏
針對昨（22）日中央流行疫情指揮中心公布「校正回歸」案例，所引起的諸多爭議。對此，指揮中心陳時中今表示，會有校正回歸問題，是系統性問題，並不是哪個單位有所疏漏。
記者賴志昶／台北報導
2021-05-23 14:45:18｜2021-05-23 16:22:21
陳時中表示，由於校正回歸若是持續下去，會使得數字判斷整理不夠即時，對此指揮中心也會積極改善；過去是檢驗塞車，現在則是簡化流程後加速，在這一快一慢之間，就會有相關落差，但這是系統性的問題，就要系統來解決，並不是哪個單位有所疏漏。
陳時中指出，首先就是簡化登打檢驗的程序，過去會有重複登打問題，會耗費大量人力，檢驗時間也拉得較長，相關檢核也會重複，因此簡化登打程序，加上檢核更簡單，就能節省人力；此外，以後陰性案例就避免重複登打，只要上傳陽性案例；而在確診判定方面，現在也要做到自動判定，也就是沒問題的案例就直接判定，有問題的再來做相關手續。
另外，陳時中也表示，另外在PCR檢驗處，也鼓勵每一家檢驗單位採購高通量儀器，因此每家會補助最高500萬元，來幫助檢驗所的檢驗自動化，此舉不僅來提高效率，也能減輕醫檢師的負擔。
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