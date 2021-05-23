親上火線回應「校正回歸」 陳時中：是把真實面顯露出來
中央流行疫情指揮中心昨（22）公布「校正回歸」案例，引起各界討論，甚至有指揮中心「蓋牌」的說法。對此，指揮中心指揮官陳時中今強調，校正回歸是把真實面顯露出來，總量是不會變，針對確診病患的相關醫療也還是持續進行。
記者賴志昶／台北報導
2021-05-23 14:52:43｜2021-05-23 16:24:12
指揮中心今日公布，新增國內290例COVID-19確定病例，分別為287例本土及3例境外移入（案4023、案4227、案4228）；另有170例本土個案為校正回歸上週各日個案；確診個案中新增6例死亡（案1912、案2384、案2483、案2986、案3304、案3417）。
針對校正回歸的相關爭議，陳時中強調，校正回歸只是把真實面顯露出來，總量一樣都在，總數也不會變，「這只是要讓大家看清楚，什麼時候發生，也讓大家明白疫情走向，也不會就是他回歸校正後我們就不理，相關醫療還是一樣進行」，現在就是讓一些系統性的塞車問題、程序問題能夠解決，但針對確診者的所有醫療都不會少。
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