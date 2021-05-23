「校正回歸」時間差成破口？陳時中：需全民與政府齊努力
中央流行疫情指揮中心今（23）再公布，新增170例「校正回歸」個案自上週各日。對於篩檢到確診的時間差，指揮中心指揮官陳時中呼籲，民眾在篩檢後，還沒確認結果前，請持續待在家，如此全民努力，才能有效抗疫。
記者賴志昶／台北報導
2021-05-23 15:33:00｜2021-05-23 15:44:55
指揮中心今日記者會上，有記者提問，新增的校正回歸案例中，有確診個案是4月25日就發病，該例有沒有可能在社區「趴趴走」一個多月？對此，陳時中表示，所謂發病日是要經過調查的，前陣子也有1例的發病日在4月20日，但經過疫調後，就了解那時候的發病恐怕不是COVID-19所引起。
陳時中坦言，至於是否會有病還趴趴走一個月，這部分很難去論斷，當然也有可能，也不是說完全沒有可能，但以他們對疫情的了解，這樣可能性不高。
談到目前篩檢到確診的時間差，陳時中說，中央與地方會努力縮短相關通報流程，讓時間差縮到最低；不過，民眾也請配合防疫，在採檢後到確定結果這段時間，不管是對自己或是家人，都需注意衛生安全，同時也請先都待在家裡，這樣全民與政府一起努力，才能有效抗疫。
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