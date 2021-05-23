中國通報3例「台灣輸入」確診！廈門2例、上海1例

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續在各地延燒，中國衛生健康委員會通報，廈門、上海新增3例「台灣輸入」的確診案例，引起關注。中國衛健委官網顯示，昨（22）日0時至24時，中國31省（自治區、直轄市）與新疆建設兵團共新增19例，其中安徽省1例，境外輸入18例。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-05-23 14:02:53
中國衛健委公告指，境外移入的18例分佈於上海（4例）、四川（4例）、廣東（3例）、福建（2例）、北京（1例）、天津（1例）、遼寧（1例）、浙江（1例）、雲南（1例），另有無症狀感染者25例，其中廣東1例，境外輸入24例。
根據福建省衛生健康委員會公告，22日的境外輸入案例皆來自台灣；上海衛生健康委員會公告也指出，22日新增的境外輸入案例中，有1例為從台灣搭機，20抵達上海浦東機場的中國籍患者，於集中隔離觀察過程中出現症狀確診。
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