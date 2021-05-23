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中國通報3例「台灣輸入」確診！廈門2例、上海1例

▲中國衛健委公告22日共新增18例境外輸入確診，其中有3例為「台灣輸入」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國衛健委公告22日共新增18例境外輸入確診，其中有3例為「台灣輸入」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-05-23 14:02:53

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續在各地延燒，中國衛生健康委員會通報，廈門、上海新增3例「台灣輸入」的確診案例，引起關注。中國衛健委官網顯示，昨（22）日0時至24時，中國31省（自治區、直轄市）與新疆建設兵團共新增19例，其中安徽省1例，境外輸入18例。

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中國衛健委公告指，境外移入的18例分佈於上海（4例）、四川（4例）、廣東（3例）、福建（2例）、北京（1例）、天津（1例）、遼寧（1例）、浙江（1例）、雲南（1例），另有無症狀感染者25例，其中廣東1例，境外輸入24例。

根據福建省衛生健康委員會公告，22日的境外輸入案例皆來自台灣；上海衛生健康委員會公告也指出，22日新增的境外輸入案例中，有1例為從台灣搭機，20抵達上海浦東機場的中國籍患者，於集中隔離觀察過程中出現症狀確診。

▲（圖／翻攝自微博）
▲福建廈門昨日通報2例台灣的確診病例。（圖／翻攝自微博）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.28%67.72%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.18%11.82%
2021-05-20-2021-05-23
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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