防疫三級警戒　大甲警上街宣導稽查

停止室內5人以上、室外10人以上聚會，為避免戶外群聚讓疫情擴大，台中市

提醒民眾

，以免受罰。

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大甲警分局轄區內有鎮瀾宮香火鼎盛，為避免假日遊客參拜造成群聚，警方特別製作標語，在廟宇及蔣公路上店家周邊人多擁擠的場所以及車站、排班計程車及車行宣導，適時向民眾宣導「請大家減少群聚，避免出入人多擁擠的場所，外出也務必全程佩戴口罩、勤洗手、保持社交距離」等防疫措施，讓現場民眾清楚了解並一同宣導。

另外，大甲警分局轄內清查

積極用心深獲民眾肯定並表示將全力配合政府一同做好防疫工作。

許多民眾喜歡聚集遊憩，

警察局配合市政府並站在保護市民健康的立場，如發現群聚違規者，立即勸導如不聽從仍執意群聚作為，將依「傳染病防治法」第37條暨第67條規定，處6萬元以上30萬元以下罰鍰，呼籲民眾注意遵守防疫規定，以免受罰。