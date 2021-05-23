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又亮黃燈！台電認了：明起連5天供電吃緊

▲本（5）月13、17日都有全台停電的情況，台電預估，明（24）日開始，到28日恐怕每天都會亮「供電吃緊的黃燈。」(圖／NOWnews資料照)
▲本（5）月13、17日都有全台停電的情況，台電預估，明（24）日開始，到28日恐怕每天都會亮「供電吃緊的黃燈。」(圖／NOWnews資料照)

記者孫唯容/綜合報導

2021-05-23 14:56:42｜2021-05-23 15:33:26

全台進入防疫三級警戒，民眾待在家足不出戶，卻也導致民生用電量大增，本（5）月13、17日都有全台停電的情況，台電預估，明（24）日開始，到28日恐怕每天都會亮「供電吃緊的黃燈。」

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核三1號機與林口3號機組都在20日提早完成歲修，歸隊發電，但是從18日開始，供電燈號天天亮起黃燈，電力相當吃緊，且19日備轉容量率更只有6.19%今（23）日台電預估備轉容量率為9.17%，截至下午2點30分，實際用電量為3085萬瓩，最高用電量落在晚上6點到9點，為3250萬瓩，最大供電能力則可達3548.1萬瓩。

▲（圖/翻攝台電官網）
今（23）日台電預估備轉容量率為9.17%，截至下午2點30分，實際用電量為3085萬瓩，最高用電量落在晚上6點到9點，為3250萬瓩，最大供電能力則可達3548.1萬瓩。（圖/翻攝台電官網）
台電預估，未來一週電力將「再亮5顆黃燈」，明天起至28日連續5天，都會是供電吃緊的情況，預測用電高達3750萬瓩台電也表示，根據以往，每週一的用電負載會較低，週三與週四會是最高峰，但近期幾乎天天用電量都高，出乎意料之外。

即便核三1號機與林口3號機組都歸隊，但仍有4機組還在歲修，包含協和4號燃油機組、興達2號燃氣機組、大林6號燃氣機組、大潭6號燃氣機組，4座機組的總容量達222萬瓩，若依原訂計畫，4座機組全部歸隊需要等待到7月19日，如果能及早歲修完畢，供電便能更加穩定。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.28%67.72%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.18%11.82%
2021-05-20-2021-05-23
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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