又亮黃燈！台電認了：明起連5天供電吃緊

台電預估，明（24）日開始，到28日恐怕每天都會亮「供電吃緊的黃燈。」

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核三1號機與林口3號機組都在20日提早完成歲修，歸隊發電，但是從18日開始，供電燈號天天亮起黃燈，電力相當吃緊，且19日備轉容量率更只有6.19%

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今（23）日台電預估備轉容量率為

截至下午2點30分，實際用電量為3085萬瓩，最高用電量落在晚上6點到9點，為3250萬瓩，最大供電能力則可達3548.1萬瓩。

▲ 今（23）日台電預估備轉容量率為 9.17%， 截至下午2點30分，實際用電量為3085萬瓩，最高用電量落在晚上6點到9點，為3250萬瓩，最大供電能力則可達3548.1萬瓩。 （圖/翻攝台電官網）

台電預估，未來一週電力將「再亮5顆黃燈」，明天起至28日連續5天，都會是供電吃緊的情況，預測用電高達3750萬瓩

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台電也表示，根據以往，每週一的用電負載會較低，週三與週四會是最高峰，但近期幾乎天天用電量都高，出乎意料之外。

即便核三1號機與林口3號機組都歸隊，但仍有4機組還在歲修，包含協和4號燃油機組、興達2號燃氣機組、大林6號燃氣機組、大潭6號燃氣機組，4座機組的總容量達222萬瓩，若依原訂計畫，4座機組全部歸隊需要等待到7月19日，如果能及早歲修完畢，供電便能更加穩定。