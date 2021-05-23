  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

肺炎篩檢結果不用等通知！用健保卡就能上網查

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長李伯璋。(圖／指揮中心提供)
▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長李伯璋。(圖／指揮中心提供)

記者黃仁杰／台北報導

2021-05-23 15:09:35｜2021-05-23 15:39:11

國內肺炎疫情持續延燒，不過由於篩檢數量過大，導致通知時間過長，進而造成防疫破口。指揮中心今（23）日說明，將透過簡化檢驗登錄流程以及補助高通量檢驗儀等方式，加速流程，以避免往後還要校正回歸的問題，而健保署也規劃使用健康存摺，讓民眾可看到篩檢結果。

我是廣告 請繼續往下閱讀
健保署署長李伯璋指出，檢驗量大的操作程序複雜，所以需要時間，快篩站雖然一小時內會有結果，但在現場等會有人群聚集的問題，因此利用健保署網站上設置的健康存摺，民眾登錄健康存摺就可以看到快篩結果，另外3天內也可以但看到PCR篩檢結果，會請篩檢單位即時上傳。

李伯璋表示，健康存摺在之前買口罩時已經有500萬人登錄，是很好的入口，但如果沒有健康存摺，採檢時一定要跟採檢單位留下電話，搭配起來可以幫助醫界不要那麼辛苦，民眾可以快速得到結果。

健保署說明，可透過健保快易通APP查看健康存摺的PCR檢驗結果查詢，可登錄至「新型冠狀病毒檢測結果」處確認。如果若已採檢，但查無檢驗結果資料，可能是提供採檢醫事服務機構、或疾病管制署尚末上傳資料或尚無檢驗結果，未來將每個小時更新。

▲篩檢結果快速查。(圖／指揮中心提供)
▲篩檢結果快速查。(圖／指揮中心提供)
 

快篩檢驗結果在當日一定會告知，另公費PCR檢驗結果需待篩檢日後3日內方有結果，採檢醫事服務機構或疾病管制署才會上傳，自費PCR檢驗結需洽提供採檢之醫事服務機構。

針對疑似出現健保署網站當機狀況，李伯璋說明，目前各個醫院正在持續上傳資料，會盡快要求快篩點提供資訊，下周一開始就會持續上傳，另外目前已經有超過500萬人使用健康存摺，流量上應該沒有太大問題，陳時中補充。目前正在試轉期，會儘速完備讓民眾得知即時訊息。

▲指揮中心今（23）日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（23）日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）
▲有關個案相關足跡及接觸史，市府第一時間將周邊環境清潔消毒(圖／市政府提供2021.5.23)
▲有關個案相關足跡及接觸史，市府第一時間將周邊環境清潔消毒(圖／市政府提供2021.5.23)
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.28%67.72%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.18%11.82%
2021-05-20-2021-05-23
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
即時
推薦閱讀