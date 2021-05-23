肺炎篩檢結果不用等通知！用健保卡就能上網查

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李伯璋表示，健康存摺在之前買口罩時已經有500萬人登錄，是很好的入口，但如果沒有健康存摺，採檢時一定要跟採檢單位留下電話，搭配起來可以幫助醫界不要那麼辛苦，民眾可以快速得到結果。
健保署說明，可透過健保快易通APP查看健康存摺的PCR檢驗結果查詢，可登錄至「新型冠狀病毒檢測結果」處確認。如果若已採檢，但查無檢驗結果資料，可能是提供採檢醫事服務機構、或疾病管制署尚末上傳資料或尚無檢驗結果，未來將每個小時更新。
快篩檢驗結果在當日一定會告知，另公費PCR檢驗結果需待篩檢日後3日內方有結果，採檢醫事服務機構或疾病管制署才會上傳，自費PCR檢驗結需洽提供採檢之醫事服務機構。
針對疑似出現健保署網站當機狀況，李伯璋說明，目前各個醫院正在持續上傳資料，會盡快要求快篩點提供資訊，下周一開始就會持續上傳，另外目前已經有超過500萬人使用健康存摺，流量上應該沒有太大問題，陳時中補充。目前正在試轉期，會儘速完備讓民眾得知即時訊息。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。