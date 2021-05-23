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疫情升溫！唐綺陽：反省不嚴謹處　案例增加別驚慌

▲星座專家唐綺陽提到要開始土星逆行，這個階段最重要的就是要大家「反省該嚴謹處不夠嚴謹」。（圖／唐綺陽臉書）
▲星座專家唐綺陽提到要開始土星逆行，這個階段最重要的就是要大家「反省該嚴謹處不夠嚴謹」。（圖／唐綺陽臉書）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-05-23 15:54:43｜2021-05-23 15:56:21

全球都受到疫情的影響蕭條，台灣的疫情也連環爆，惹得人心慌慌，星座專家唐綺陽在臉書發文提到，今天下午會開始土星逆行，這段時間最重要的事情即是「反省該嚴謹處不夠嚴謹」，並以台灣疫情擴大當例子，要大家恪守居家防疫守則，也呼籲民眾大家一起齊心協力抗疫，看到篩檢數字攀升不要緊張。

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唐綺陽在臉書發文提到，今天下午開始要土星逆行，土逆代表反省該嚴謹處不夠嚴謹，「我們可能都因舒適而鬆懈，所滋生的災殃，就會在土逆的時候出現，不管是公眾事務，或個人經營都是如此。」接著，她以近來疫情擴大作為比喻：「台灣的社區感染疫情，便是過去的不警醒、鬆懈、管理不當導致，現在只得承擔種種後果，並且要馬上戒備、著手改進，馬上、立刻，片刻不能再等待。」

▲人們掉入愛情漩渦有徵兆？唐綺陽以星座角度解答。（圖／唐綺陽臉書）
▲▼唐綺陽呼籲民眾看到篩檢數字增加不要驚訝，齊心抗疫才是最重要的。（圖／唐綺陽臉書）
▲唐綺陽揭12星座說謊時，會露出那些馬腳？（圖／唐綺陽臉書）
唐綺陽強調，未來的一個月情勢會最為嚴峻，而為了表達大家有在反省，「請一定要嚴格遵守規則、自我節制，宅在家、不群聚、少接觸。」至於篩檢數字，如果攀升了也不需要驚訝，因為那是之前不知覺的感染，「數字多寡都得認，只要別再有新的感染就好。」她也感性呼籲，「好好克制自己就對了，一起齊心協力吧！」

唐綺陽同時預告，挺過了這波不能因此掉以輕心，因為還有下一波，時間是在今年的11月、12月，「兇猛不輸這波」，所以希望大家把狀態好好調整，該面對的問題去面對，以免成為年底被撼動的族群。最後，唐綺陽打氣道：「現在正是要打起精神來打怪的時候，與其花時間抱怨，期待生活回到過去，不如站起來，為創造新的未來奮鬥吧！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.28%67.72%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.18%11.82%
2021-05-20-2021-05-23
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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