疫情升溫！唐綺陽：反省不嚴謹處　案例增加別驚慌

全球都受到疫情的影響蕭條，台灣的疫情也連環爆，惹得人心慌慌，星座專家唐綺陽在臉書發文提到，今天下午會開始土星逆行，這段時間最重要的事情即是「反省該嚴謹處不夠嚴謹」，並以台灣疫情擴大當例子，要大家恪守居家防疫守則，也呼籲民眾大家一起齊心協力抗疫，看到篩檢數字攀升不要緊張。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-05-23 15:54:43｜2021-05-23 15:56:21
唐綺陽在臉書發文提到，今天下午開始要土星逆行，土逆代表反省該嚴謹處不夠嚴謹，「我們可能都因舒適而鬆懈，所滋生的災殃，就會在土逆的時候出現，不管是公眾事務，或個人經營都是如此。」接著，她以近來疫情擴大作為比喻：「台灣的社區感染疫情，便是過去的不警醒、鬆懈、管理不當導致，現在只得承擔種種後果，並且要馬上戒備、著手改進，馬上、立刻，片刻不能再等待。」
唐綺陽強調，未來的一個月情勢會最為嚴峻，而為了表達大家有在反省，「請一定要嚴格遵守規則、自我節制，宅在家、不群聚、少接觸。」至於篩檢數字，如果攀升了也不需要驚訝，因為那是之前不知覺的感染，「數字多寡都得認，只要別再有新的感染就好。」她也感性呼籲，「好好克制自己就對了，一起齊心協力吧！」
唐綺陽同時預告，挺過了這波不能因此掉以輕心，因為還有下一波，時間是在今年的11月、12月，「兇猛不輸這波」，所以希望大家把狀態好好調整，該面對的問題去面對，以免成為年底被撼動的族群。最後，唐綺陽打氣道：「現在正是要打起精神來打怪的時候，與其花時間抱怨，期待生活回到過去，不如站起來，為創造新的未來奮鬥吧！」
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