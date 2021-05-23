23日新增0例　市府公布外縣市確診者來高雄的足跡

好消息!新型冠狀肺炎(新型冠狀病毒病，COVID-19）高雄市(23)日無確診個案，本土個案維持20例，高雄市長陳其邁今(23)日強調同島一命，全市防疫能量持續整備，也已備妥10萬劑快篩試劑。如果鄰近縣市有需要，高市願意提供協助。不過，仍有2位屏東確診個案曾到過高雄，高市衛生局今天公布2人足跡，到過苓雅、鹽埕、前鎮、三民等區。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-05-23 16:47:20
高雄市目前本土確診案例中以串門子海鮮燒烤引發的群聚感染最為嚴重，其指標個案是來自新北市的林先生案2336，他曾有萬華茶館活動史，5月14、15日連2晚到串門子與高雄多位友人同桌用餐，14日當晚在5號包廂待了3小時，結果同桌另4人中已有3人確診，分別是60多歲婦人案2715、40多歲女性案2965及友人案2964。 除了串門子群聚疫情，衛生局昨也公布案3459漢神巨蛋櫃姐確診個案的足跡，這名櫃姐在8樓工作，同層樓設櫃眾多，而且顧客來來往往，初步匡列10個人，今持續追查感染源及接觸者，嚴防疫情擴散。 衛生局表示，案4223是越南籍20多歲女性，5月20日出現不適症狀，5月17日晚上到過高雄，包括苓雅區自強三路壽司店、鹹水雞，鹽埕區駁二特區，前鎮區永豐路水果店，目前匡列4人。
案4224為60多歲男性，5月17日上午到下午在三民區自由一路工地，5月19日出現症狀，目前匡列6人。
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