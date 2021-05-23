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袁隆平辭世中國官民齊追悼　官媒呼籲降半旗

▲中國「雜交水稻之父」的袁隆平昨（22）日辭世，中國官媒大幅報導並哀悼。（圖／翻攝自中國官媒）
▲中國「雜交水稻之父」的袁隆平昨（22）日辭世，中國官媒大幅報導並哀悼。（圖／翻攝自中國官媒）

中央社

2021-05-23 16:54:59

（中央社台北23日電）被譽為「中國雜交水稻之父」的袁隆平昨天辭世，中國官媒大幅報導並哀悼。新華社更呼籲官方「降半旗」、央視則形容他「為中國人端牢飯碗」。這兩天，中國各地也出現民間自發的追思活動。

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具中國工程院院士身分的袁隆平，22日下午1時7分在長沙病逝，享耆壽91歲。消息傳出後，包含新華社、央視與人民日報等官媒都大篇幅報導，與袁隆平相關的話題更衝上微博熱搜榜首位，許多網友也在網上發文懷念「袁爺爺」。

新華社22日晚間刊發名為「建議為袁隆平院士逝世降半旗誌哀」的評論，文中指出，袁隆平的研究不只為中國，更幫助世界各國克服糧食短缺和飢餓問題，「為世界糧食供給作出了卓越貢獻」、「他的去世是全世界的一大損失。建議以高規格的紀念」。

文中呼籲，應該根據「中華人民共和國國旗法」相關規定，「對中華人民共和國作出傑出貢獻的人逝世，可下半旗誌哀」。

人民日報於今天以「一稻濟世，萬家糧足」為題，引述了袁隆平的學生、工作夥伴的觀察，報導了袁隆平的其人其事。

據報導，受袁隆平提拔的國家雜交水稻研究中心栽培師李建武回憶，「袁老師經常說，電腦裡長不出水稻，書本裡也長不出水稻，要種出好水稻必須得下田。下田，是他對年輕人的第一位要求，也是他自己一輩子的追求」。

央視的官方微博昨天也發文稱袁隆平「為中國人端牢飯碗」，感念他的貢獻。

央視22日晚間「新聞聯播」並播出了悼念袁隆平的相關報導，並在報導中引用多段袁隆平過去赴田間調查、埋首研究與在學校教課的影像。報導並稱「一日三餐，飽食者當常憶袁公」。

聯合國糧食及農業組織也以總幹事屈冬玉的名義，在微博上發文「一生修道雜交稻，萬家食糧中國糧」，以此悼念。

除了官方外，網友也紛紛發文哀悼袁隆平，根據微博統計，截至目前，有關「袁隆平逝世」的話題閱讀量達68億次、討論次數達1343.8萬。

同時，民間這兩天也自動地舉行悼念活動。

據報導，眾多長沙市民昨天下午冒著雨齊聚街頭，送別袁隆平；位於重慶市的西南大學是袁隆平的母校，從昨天開始就陸續有師生向校內的袁隆平雕像獻花致哀；長沙明陽山殯儀館內今天也設置弔唁廳，供民眾悼念袁隆平。

報導指出，上午開始已經出現大量人潮，手捧鮮花，從排隊到進入大廳，耗時超過1小時。

據公開資訊，袁隆平於今年3月10日，在三亞研究基地因跌倒而住院；4月7日，轉院至湖南長沙；22日下午因多重器官衰竭病逝。（編輯：吳柏緯/邱國強）1100523

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2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

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