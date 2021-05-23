袁隆平辭世中國官民齊追悼　官媒呼籲降半旗

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新華社22日晚間刊發名為「建議為袁隆平院士逝世降半旗誌哀」的評論，文中指出，袁隆平的研究不只為中國，更幫助世界各國克服糧食短缺和飢餓問題，「為世界糧食供給作出了卓越貢獻」、「他的去世是全世界的一大損失。建議以高規格的紀念」。
文中呼籲，應該根據「中華人民共和國國旗法」相關規定，「對中華人民共和國作出傑出貢獻的人逝世，可下半旗誌哀」。
人民日報於今天以「一稻濟世，萬家糧足」為題，引述了袁隆平的學生、工作夥伴的觀察，報導了袁隆平的其人其事。
據報導，受袁隆平提拔的國家雜交水稻研究中心栽培師李建武回憶，「袁老師經常說，電腦裡長不出水稻，書本裡也長不出水稻，要種出好水稻必須得下田。下田，是他對年輕人的第一位要求，也是他自己一輩子的追求」。
央視的官方微博昨天也發文稱袁隆平「為中國人端牢飯碗」，感念他的貢獻。
央視22日晚間「新聞聯播」並播出了悼念袁隆平的相關報導，並在報導中引用多段袁隆平過去赴田間調查、埋首研究與在學校教課的影像。報導並稱「一日三餐，飽食者當常憶袁公」。
聯合國糧食及農業組織也以總幹事屈冬玉的名義，在微博上發文「一生修道雜交稻，萬家食糧中國糧」，以此悼念。
除了官方外，網友也紛紛發文哀悼袁隆平，根據微博統計，截至目前，有關「袁隆平逝世」的話題閱讀量達68億次、討論次數達1343.8萬。
同時，民間這兩天也自動地舉行悼念活動。
據報導，眾多長沙市民昨天下午冒著雨齊聚街頭，送別袁隆平；位於重慶市的西南大學是袁隆平的母校，從昨天開始就陸續有師生向校內的袁隆平雕像獻花致哀；長沙明陽山殯儀館內今天也設置弔唁廳，供民眾悼念袁隆平。
報導指出，上午開始已經出現大量人潮，手捧鮮花，從排隊到進入大廳，耗時超過1小時。
據公開資訊，袁隆平於今年3月10日，在三亞研究基地因跌倒而住院；4月7日，轉院至湖南長沙；22日下午因多重器官衰竭病逝。（編輯：吳柏緯/邱國強）1100523