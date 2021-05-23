重症患者還在增加！中高齡群聚是主因

國內疫情仍未趨緩，台灣今再新增287例本土確診，170例校正回歸。中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳今（23）日表示，嚴重症況個案還在增加，目前有66例使用呼吸器，2例使用葉克膜，由於此次群聚已中高齡為主，讓疫情症狀更加嚴重。
記者黃仁杰／台北報導
2021-05-23 15:37:42｜2021-05-23 15:38:41
張上淳指出，目前3千多名病例中，嚴重症況數目的患者還在增加，目前6.2&是嚴重肺炎，2.6％已經是接近呼吸衰竭或是已經衰竭，統計共有66人呼吸器，兩例使用葉克膜，一例已經脫離。
張上淳說明，此次傳播的英國變種病毒，症狀在臨床表現沒有不同，跟之前看到差不多，不過目前數起群聚很多都是中高齡國人，因為年齡加上慢性病比例很高，造成疾病嚴重度跟以前不一樣。
4月15日之後個案共有2795例，年齡60歲以上就佔了37%，9.7％是嚴重肺炎和呼吸衰竭，如果單看60歲以上，有18%是重症。
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