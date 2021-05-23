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重症患者還在增加！中高齡群聚是主因

▲張上淳今（23）日表示，嚴重症況個案還在增加，目前有66例使用呼吸器，2例使用葉克膜。(圖／指揮中心提供)
▲張上淳今（23）日表示，嚴重症況個案還在增加，目前有66例使用呼吸器，2例使用葉克膜。(圖／指揮中心提供)

記者黃仁杰／台北報導

2021-05-23 15:37:42｜2021-05-23 15:38:41

國內疫情仍未趨緩，台灣今再新增287例本土確診，170例校正回歸。中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳今（23）日表示，嚴重症況個案還在增加，目前有66例使用呼吸器，2例使用葉克膜，由於此次群聚已中高齡為主，讓疫情症狀更加嚴重。

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張上淳指出，目前3千多名病例中，嚴重症況數目的患者還在增加，目前6.2&是嚴重肺炎，2.6％已經是接近呼吸衰竭或是已經衰竭，統計共有66人呼吸器，兩例使用葉克膜，一例已經脫離。

張上淳說明，此次傳播的英國變種病毒，症狀在臨床表現沒有不同，跟之前看到差不多，不過目前數起群聚很多都是中高齡國人，因為年齡加上慢性病比例很高，造成疾病嚴重度跟以前不一樣。

4月15日之後個案共有2795例，年齡60歲以上就佔了37%，9.7％是嚴重肺炎和呼吸衰竭，如果單看60歲以上，有18%是重症。

▲指揮中心今（23）日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（23）日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（23）日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（23）日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.28%67.72%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.18%11.82%
2021-05-20-2021-05-23
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