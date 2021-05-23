疫情下生意如何成長？女星分享「1撇步」

「財富女神」王宥忻開立

YT網路節目《新創大戰：START UP WARS

》，而第5集開箱兩家新創公司，因為疫情開啟了斜槓創業分別為樂彩手感原創手工童裝，以及課後窩。她也分享疫情下，怎麼樣才能把生意發展到全世界的方法。

我是廣告 請繼續往下閱讀

24