疫情下生意如何成長？女星分享「1撇步」

「財富女神」王宥忻開立YT網路節目《新創大戰：START UP WARS》，而第5集開箱兩家新創公司，因為疫情開啟了斜槓創業分別為樂彩手感原創手工童裝，以及課後窩。她也分享疫情下，怎麼樣才能把生意發展到全世界的方法。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-05-23 22:00:00
王宥忻提到，最近疫情嚴重代表大環境正在劇烈改變，「這告訴我們使用對的工具，如虎添翼，能走網路就不要走馬路。透過網路才能夠把生意發展到全世界，打造你24小時不斷的印鈔機。因為我做的生意是全球的市場，在疫情期間需求大增，更多的人來詢問如何透過網路發展市場，學習如何加盟，因此生意不降反升。」
王宥忻分享，樂彩手感原創工作室設計打版要花很多費用，因為沒有足夠的數量去支撐事業產生獲利，要成功的話主要經營兒童高端族群，還要更多了解高端的人的需求，可以與相關的月子中心、臍帶血、高端親子攝影之類相關做合作增加品牌曝光量，增加潛在客戶來提高銷售額。
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