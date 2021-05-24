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林隆璇兒居家防疫爽當「健人」　放話胸部要大1罩杯

▲林亭翰居家防疫期間狂練身體，樂當「健人」。（圖／青田音樂提供）
▲林亭翰居家防疫期間狂練身體，樂當「健人」。（圖／青田音樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-05-24 09:00:00

林隆璇兒子林亭翰原本立志當籃球選手，因緣際會踏入歌壇，而他前陣子因為節目《全明星運動會》獲得激勵，下定決心來積極健身。目標希望胸部大一個罩杯的他，樂當「健人」：「希望可以練壯一點，手臂有線條、胸部厚一點，未來如果有六塊肌（腹肌）更好，想讓自己看起來更像運動員！」

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出道以來就有上健身房習慣的林亭翰，因為受到《全明星運動會》激勵，讓他從農曆年後開始積極健身，更請了教練督促指導，身形單薄的他自認弱雞，決心從零開始，一周5天上健身房，重訓、減脂雙管齊下，更配合飲食控制，讓他的體脂肪從原本的BMI值23降到目前的19，3個月降了4%的成果讓他不滿意但可以接受。

▲林亭翰居家防疫期間狂練身體，放話胸部要大一個罩杯。（圖／青田音樂提供）
▲▼林亭翰居家防疫期間狂練身體。（圖／青田音樂提供）
▲林亭翰居家防疫期間狂練身體，放話胸部要大一個罩杯。（圖／青田音樂提供）
由於疫情嚴峻，日前為了防疫不能去健身房，林亭翰深感健身不能停，即使宅在家也澆不熄想當「健人」的決心與熱情的他，跑去買了彈力繩、啞鈴、滾輪等器材在家健身，藉由自我運動訓練持續操肌，更趁著宅在家防疫看了許多健身達人的YouTube頻道學習許多健身新知，每天運動3小時的他，也因為在家運動時間變長而影響到老爸林隆璇，甚至還當起健身助教帶著老爸一起運動。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.75%67.25%
2021-05-21-2021-05-24
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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