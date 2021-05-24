林隆璇兒居家防疫爽當「健人」　放話胸部要大1罩杯

林隆璇兒子林亭翰原本立志當籃球選手，因緣際會踏入歌壇，而他前陣子因為節目《全明星運動會》獲得激勵，下定決心來積極健身。目標希望胸部大一個罩杯的他，樂當「健人」：「希望可以練壯一點，手臂有線條、胸部厚一點，未來如果有六塊肌（腹肌）更好，想讓自己看起來更像運動員！」

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出道以來就有上健身房習慣的林亭翰，因為受到《全明星運動會》激勵，讓他從農曆年後開始積極健身，更請了教練督促指導，身形單薄的他自認弱雞，決心從零開始，一周5天上健身房，重訓、減脂雙管齊下，更配合飲食控制，讓他的體脂肪從原本的BMI值23降到目前的19，3個月降了4%的成果讓他不滿意但可以接受。