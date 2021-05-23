加強防疫　北捷關閉西門、龍山寺站部分出口

全台升級三級警戒，台北捷運今（23）日宣布，西門站1、2、3號出入口封閉，改為4、5、6號出入口進出；龍山寺站3號出入口封閉，改為1、2號出入口進出，希望能加強管制人流。
記者孫唯容/綜合報導
2021-05-23 16:30:10
疫情指揮中心今天宣布，新增287例本土病例，其中台北市77例，以萬華區38例為多﹔台北捷運表示，配合防疫需求，西門站1、2、3號出入口封閉，改為4、5、6號出入口進出；龍山寺站3號出入口封閉，改為1、2號出入口進出，現場已張貼公告，提醒上班旅客注意並請旅客配合。
北捷呼籲民眾，使用電子票證旅客，可到各票證網站辦理記名，完成記名後，搭乘捷運刷卡進出即已完成實聯制，無須另外掃碼﹔此外，今天也是簡訊實聯制啟用首日，如果無法使用簡訊實名制的民眾，也可以參考mycode、台北捷運Go App等。
北捷也表示，場站清消頻率已由原4小時加密為2小時；列車營運時間清消頻率，已由原8小時加密為4小時；捷運系統及各場站，均經環保局及陸軍第六軍團33化學兵群加強清消。
民眾進入捷運車站（含售票處、車站大廳等區域）、中山及東區地下街等，務必全程佩戴口罩，如經勸導不聽者將開罰3,000元至1萬5,000元。