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加強防疫　北捷關閉西門、龍山寺站部分出口

▲北捷關閉龍山寺、西門站部分進出口。（圖/北捷提供）
▲北捷關閉龍山寺、西門站部分進出口。（圖/北捷提供）

記者孫唯容/綜合報導

2021-05-23 16:30:10

全台升級三級警戒，台北捷運今（23）日宣布，西門站1、2、3號出入口封閉，改為4、5、6號出入口進出；龍山寺站3號出入口封閉，改為1、2號出入口進出，希望能加強管制人流。

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疫情指揮中心今天宣布，新增287例本土病例，其中台北市77例，以萬華區38例為多﹔台北捷運表示，配合防疫需求，西門站1、2、3號出入口封閉，改為4、5、6號出入口進出；龍山寺站3號出入口封閉，改為1、2號出入口進出，現場已張貼公告，提醒上班旅客注意並請旅客配合。

北捷呼籲民眾，使用電子票證旅客，可到各票證網站辦理記名，完成記名後，搭乘捷運刷卡進出即已完成實聯制，無須另外掃碼﹔此外，今天也是簡訊實聯制啟用首日，如果無法使用簡訊實名制的民眾，也可以參考mycode、台北捷運Go App等。

北捷也表示，場站清消頻率已由原4小時加密為2小時；列車營運時間清消頻率，已由原8小時加密為4小時；捷運系統及各場站，均經環保局及陸軍第六軍團33化學兵群加強清消。

民眾進入捷運車站（含售票處、車站大廳等區域）、中山及東區地下街等，務必全程佩戴口罩，如經勸導不聽者將開罰3,000元至1萬5,000元。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.28%67.72%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.18%11.82%
2021-05-20-2021-05-23
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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