輔大波神包養價曝光 超狂乾爹加碼「信義區6房隨妳挑」
正妹網紅「奎丁」當年就讀輔仁大學時，因為美豔外型和E級豐滿身材，受封「雅典娜女帝」，從直播主轉戰YouTube開設個人頻道，奎丁人氣不墜，擁有52萬粉絲追蹤，昨（22）日奎丁上架「找daddy包養」的影片，透過電話與實際約出來「乾爹」見面，實測自己的包養價格，其中一名已婚人夫開價百萬，還跟奎丁說名下信義區6間房子「都可以給妳住」。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-05-23 16:59:31｜2021-05-23 17:15:25
奎丁在進行這項實驗前，找來3名正妹傳授釣魚祕訣，她們各自分享和男人討禮物的高超手段，包括「抱著手臂磨蹭」營造寵物感、「合理化自己要東西的行為」、還要懂得裝笨、愛笑，普遍奉行「撒嬌女人最好命」這個準則。 影片中奎丁約出2名男子見面，他們各自願意開價一個月40萬元、60萬元的包養費，最豪氣的一名乾爹透過電話跟奎丁交易，開出1天20萬、1個月5天的價碼，願意每月支付奎丁100萬元，他在信義區有6間房子，放話：「帶妳去看一間喜歡的，都可以給妳住。」對方也將條件講明：「不可能有感情、不會公開，像男女朋友一樣會發生性關係。」 奎丁一問之下才知道對方從事電子零件業，雖是已婚人夫，但正在進行離婚官司，過去也包養過演藝圈女星，在女方「發生一些事情」後分手。經過一連串實驗，奎丁笑說：「我天生傲嬌，沒帶撒嬌的天賦。」還是比較適合靠自己努力，律師也在影片中強調，在包養網上如果對話涉及媒合性交、制定開房間次數，在法律上是違法了公序良俗。