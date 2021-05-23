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輔大波神包養價曝光　超狂乾爹加碼「信義區6房隨妳挑」

▲奎丁實測包養價格。（圖／奎丁臉書）
▲奎丁實測包養價格。（圖／奎丁臉書）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-05-23 16:59:31｜2021-05-23 17:15:25

正妹網紅「奎丁」當年就讀輔仁大學時，因為美豔外型和E級豐滿身材，受封「雅典娜女帝」，從直播主轉戰YouTube開設個人頻道，奎丁人氣不墜，擁有52萬粉絲追蹤，昨（22）日奎丁上架「找daddy包養」的影片，透過電話與實際約出來「乾爹」見面，實測自己的包養價格，其中一名已婚人夫開價百萬，還跟奎丁說名下信義區6間房子「都可以給妳住」。

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▲▼奎丁擁有魔鬼身材。（圖／奎丁臉書）
▲▼奎丁擁有魔鬼身材。（圖／奎丁臉書）
▲奎丁不吝秀身材。（圖／奎丁臉書）
奎丁在進行這項實驗前，找來3名正妹傳授釣魚祕訣，她們各自分享和男人討禮物的高超手段，包括「抱著手臂磨蹭」營造寵物感、「合理化自己要東西的行為」、還要懂得裝笨、愛笑，普遍奉行「撒嬌女人最好命」這個準則。

▲奎丁實測包養價格，約出網路「乾爹」見面。（圖／翻攝奎丁Zamy
▲▼奎丁實測包養價格，約出網路「乾爹」見面。（圖／翻攝奎丁Zamy YouTube）
▲奎丁實測包養價格，約出網路「乾爹」見面。（圖／翻攝奎丁Zamy
影片中奎丁約出2名男子見面，他們各自願意開價一個月40萬元、60萬元的包養費，最豪氣的一名乾爹透過電話跟奎丁交易，開出1天20萬、1個月5天的價碼，願意每月支付奎丁100萬元，他在信義區有6間房子，放話：「帶妳去看一間喜歡的，都可以給妳住。」對方也將條件講明：「不可能有感情、不會公開，像男女朋友一樣會發生性關係。」

▲網紅奎丁身材火辣，在輔大念書時已小有名氣。（圖／翻攝奎丁Zamy
▲▼網紅奎丁身材火辣，在輔大念書時已小有名氣。（圖／翻攝奎丁Zamy IG）
▲網紅奎丁身材火辣，在輔大念書時已小有名氣。（圖／翻攝奎丁Zamy
奎丁一問之下才知道對方從事電子零件業，雖是已婚人夫，但正在進行離婚官司，過去也包養過演藝圈女星，在女方「發生一些事情」後分手。經過一連串實驗，奎丁笑說：「我天生傲嬌，沒帶撒嬌的天賦。」還是比較適合靠自己努力，律師也在影片中強調，在包養網上如果對話涉及媒合性交、制定開房間次數，在法律上是違法了公序良俗。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
31.49%68.51%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.21%11.79%
2021-05-20-2021-05-23
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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