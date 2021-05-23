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屏東新增8例確診最小一歲　縣府：餐飲業全面禁止內用

▲屏東縣23日公佈新增8例本土確診者（3男5女）， 7例在潮州鎮，1例九如鄉，其中有一家四口確診，年紀最小僅一歲。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.23）
▲屏東縣23日公佈新增8例本土確診者（3男5女）， 7例在潮州鎮，1例九如鄉，其中有一家四口確診，年紀最小僅一歲。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.23）

記者黃正忠／屏東報導

2021-05-23 18:00:00

屏東縣23日公佈新增8例本土確診者（3男5女）， 7例在潮州鎮，1例九如鄉，其中有一家四口確診，年紀最小僅一歲，確診者皆已收治醫院，疫調足跡均已完全消毒，共匡列41人檢疫隔離；由於8例都與前兩天確診案例有接觸，且在潮州疑似有地緣關係，縣長潘孟安表示，每天鄉鎮市公所都有進行消毒，但明天對潮州鎮請國軍化學兵出動全鎮大消毒。

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至於案「3037」確診者可能涉及疫調不誠實，屏東縣政府將調查確診個案係疏漏遺忘或刻意隱瞞，疫調時應如實說明足跡，以免成為防疫破口，可依傳染病防治法第43條及第67條規定，最高裁罰30萬元罰鍰。

潘孟安說，這段期間出現不少假訊息，他的個人臉書也出現來自境外的不實留言謠傳潮州出現800個病例，縣府已請縣警察局調查，絕不寬貸，也希望民眾不要誤信及轉傳假消息，以免觸法。

▲案號「4021」39歲男子、「4022」35歲女子為夫妻5月22日確診。（圖／屏東縣政府提供,
▲案號「4021」39歲男子、「4022」35歲女子為夫妻5月22日確診。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05. 23）
案號「4021」39歲男子、「4022」35歲女子為夫妻5月22日確診；該夫婦的一歲小兒子案號「4327」、58歲的岳母案號「4328」也出現症狀，採檢確診已在負壓病房。

▲案號「4327」是案號「4021」39歲男子、「4022」35歲女子的一歲小兒子、58歲的岳母案號「4328」也出現症狀。（圖／屏東縣政府提供,
▲案號「4327」是案號「4021」39歲男子、「4022」35歲女子的一歲小兒子、58歲的岳母案號「4328」也出現症狀。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05. 23）
一家四口均染疫，經衛生局疫調發現，該女子的親友曾與案號「3037」、「3869」接觸，而「4022」在潮州鎮經營飲料店。

▲案號「4224」66歲男子與「3869」為叔侄，「4225」46歲婦人係「3869」的妻子，5月22日確診後，經疫調發現「3037」曾至「4225」家中泡茶聊天。（圖／屏東縣政府提供,
▲案號「4224」66歲男子與「3869」為叔侄，「4225」46歲婦人係「3869」的妻子，5月22日確診後，經疫調發現「3037」曾至「4225」家中泡茶聊天。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.23）
▲案號「4225」46歲婦人係「3869」的妻子。（圖／屏東縣政府提供,
▲案號「4225」46歲婦人係「3869」的妻子。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05. 23）
▲案號「4226」55歲婦人為按摩師，曾於5月16日接觸案號「3458」，5月21日接獲衛生所通知採檢及居家隔離，5月22日確診。（圖／屏東縣政府提供,
▲案號「4226」55歲婦人為按摩師，曾於5月16日接觸案號「3458」，5月21日接獲衛生所通知採檢及居家隔離，5月22日確診。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05. 23）
▲案號「4223」為九如鄉28歲越南籍新住民，常常跟案「3457」、「3458」聚在一起聊天，5月22日確診。（圖／屏東縣政府提供,
▲案號「4223」為九如鄉28歲越南籍新住民，常常跟案「3457」、「3458」聚在一起聊天，5月22日確診。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05. 23）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
31.49%68.51%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.21%11.79%
2021-05-20-2021-05-23
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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