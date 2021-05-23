屏東新增8例確診最小一歲 縣府：餐飲業全面禁止內用
屏東縣23日公佈新增8例本土確診者（3男5女）， 7例在潮州鎮，1例九如鄉，其中有一家四口確診，年紀最小僅一歲，確診者皆已收治醫院，疫調足跡均已完全消毒，共匡列41人檢疫隔離；由於8例都與前兩天確診案例有接觸，且在潮州疑似有地緣關係，縣長潘孟安表示，每天鄉鎮市公所都有進行消毒，但明天對潮州鎮請國軍化學兵出動全鎮大消毒。
記者黃正忠／屏東報導
2021-05-23 18:00:00
至於案「3037」確診者可能涉及疫調不誠實，屏東縣政府將調查確診個案係疏漏遺忘或刻意隱瞞，疫調時應如實說明足跡，以免成為防疫破口，可依傳染病防治法第43條及第67條規定，最高裁罰30萬元罰鍰。
潘孟安說，這段期間出現不少假訊息，他的個人臉書也出現來自境外的不實留言謠傳潮州出現800個病例，縣府已請縣警察局調查，絕不寬貸，也希望民眾不要誤信及轉傳假消息，以免觸法。
案號「4021」39歲男子、「4022」35歲女子為夫妻5月22日確診；該夫婦的一歲小兒子案號「4327」、58歲的岳母案號「4328」也出現症狀，採檢確診已在負壓病房。
一家四口均染疫，經衛生局疫調發現，該女子的親友曾與案號「3037」、「3869」接觸，而「4022」在潮州鎮經營飲料店。
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