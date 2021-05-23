  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

巨蛋櫃姐感染源仍不明　串門子群聚無新增確診者

▲個案3459櫃姐的疫調仍持續進行中。（圖／高雄市政府提供）
▲個案3459櫃姐的疫調仍持續進行中。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-05-23 17:50:16

高雄昨日確診個案3459的高雄巨蛋的櫃姐，因接觸者多疫調困難，目前已匡列採檢214人，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，今日已經拿到中央流行疫情指揮中心所提供的電子足跡，衛生局與警察局同仁仍在持續比對中，至於左營串門子餐廳群聚感染共匡列435人，目前已採檢的有321人為陰性，除了原先的8名陽性個案外，並未新增確診者。

我是廣告 請繼續往下閱讀
潘炤穎表示，案3459是一個30多歲的女性，是漢神巨蛋的專櫃銷售員，在5月20日因症就醫檢驗結果是陽性，CT值為30，但櫃姐因為工作的關係接觸的人非常的多，目前也針對接觸程度分3圈匡列，第1圈是個案家人、友人、同櫃位同事、清潔員及曾到該櫃位消費刷卡的顧客共14人，12人PCR（核酸檢測）陰性、另2人仍在檢驗中。

第2圈則針對周邊櫃位、特賣會設攤人員及美食街匡列52人進行快篩，第3圈針對8樓其他櫃位及相關人員，匡列148人，第2、3圈仍持續匡列疫調中，將持續就案3459的電子足跡與百貨內的監視器畫面持續釐清。

高雄市長陳其邁也表示，已拿到中央提供的案3459電子足跡，衛生局和警察同仁正在比對，不排除再有新的足跡公告，櫃姐的CT值為30，病毒量不高，但百貨公司上班接觸人多，所以還是儘可能匡列，目前家人、友人等密切接觸者都是陰性。

▲串門子餐廳群聚案，除了先前確診的8名陽性個案外，其他的匡列民眾目前檢驗均為陰性。（圖／高雄市政府提供）
▲串門子餐廳群聚案，除了先前確診的8名陽性個案外，其他的匡列民眾目前檢驗均為陰性。（圖／高雄市政府提供）
至於已經釀8人確診的左營區串門子餐廳群聚案，潘炤穎指出，針對串門子群聚匡列了3圈，第1圈以新北指標個案2336，匡列指標個案2336從5月14日用餐日起，到5月18日餐廳停業前，這段期間的工作人員及顧客，匡列了223人，其中19人為串門子的工作人員，其餘的都是顧客，PCR檢驗後有8例確診陽性，178人陰性，另37人仍在檢驗中；第2圈則匡列第1圈陽性個案的接觸者，目前匡列161人，PCR檢測後其中95人陰性、66人送驗中；至於第3圈則擴大匡列所有與串門子餐廳相關的人，目前已匡列51人，目前48人快篩陽性。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
31.49%68.51%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.21%11.79%
2021-05-20-2021-05-23
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀