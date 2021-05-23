巨蛋櫃姐感染源仍不明　串門子群聚無新增確診者

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第2圈則針對周邊櫃位、特賣會設攤人員及美食街匡列52人進行快篩，第3圈針對8樓其他櫃位及相關人員，匡列148人，第2、3圈仍持續匡列疫調中，將持續就案3459的電子足跡與百貨內的監視器畫面持續釐清。
高雄市長陳其邁也表示，已拿到中央提供的案3459電子足跡，衛生局和警察同仁正在比對，不排除再有新的足跡公告，櫃姐的CT值為30，病毒量不高，但百貨公司上班接觸人多，所以還是儘可能匡列，目前家人、友人等密切接觸者都是陰性。
至於已經釀8人確診的左營區串門子餐廳群聚案，潘炤穎指出，針對串門子群聚匡列了3圈，第1圈以新北指標個案2336，匡列指標個案2336從5月14日用餐日起，到5月18日餐廳停業前，這段期間的工作人員及顧客，匡列了223人，其中19人為串門子的工作人員，其餘的都是顧客，PCR檢驗後有8例確診陽性，178人陰性，另37人仍在檢驗中；第2圈則匡列第1圈陽性個案的接觸者，目前匡列161人，PCR檢測後其中95人陰性、66人送驗中；至於第3圈則擴大匡列所有與串門子餐廳相關的人，目前已匡列51人，目前48人快篩陽性。
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