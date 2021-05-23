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BBC記者騙黛妃受訪　前總監辭英國國家美術館館長

▲英國廣播公司（BBC）總監霍爾因為曾參與設計黛安娜專訪一事，辭去英國國家美術館館長的職務。圖為英國國家美術館（National Gallery）。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國廣播公司（BBC）總監霍爾因為曾參與設計黛安娜專訪一事，辭去英國國家美術館館長的職務。圖為英國國家美術館（National Gallery）。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-23 18:25:52

（中央社倫敦22日綜合外電報導）英國廣播公司（BBC）在黛安娜王妃生前所做重磅專訪，經證實是記者巴席爾以欺騙方式取得獨家機會，BBC前總監霍爾遭批未能查明真相，因此在今天辭去英國國家美術館長一職。

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法新社報導，一項獨立調查的結果20日出爐，證實巴席爾（Martin Bashir）1995年設計了黛安娜王妃，讓她接受BBC的電視專訪，並揭露她和查爾斯王子（Prince Charles）婚姻陷入困境的秘辛。

霍爾（Tony Hall）曾受命對那次專訪做初步調查，之後被任命為BBC總監。他表示，已在今天辭去英國國家美術館（National Gallery）館長的職務。

他透過倫敦這家全球知名的美術館發表聲明說：「如同我兩天前說的一樣，我對25年前發生的事深表遺憾，而我認為領導就意味要負責。」

「我一直有強烈的公共服務意識，但很明顯的，我若繼續擔任目前的職務，將令這個我深深掛心的機構困擾。」

負責調查此事的退休資深法官戴森（Lord Dyson）表示，巴席爾偽造銀行的對帳單，謊稱親近黛安娜王妃的人收了錢，為國安單位監視她。

巴席爾之後也把東西給黛安娜王妃的弟弟史賓塞（Charles Spencer）看，成功說服史賓塞安排他與黛安娜王妃會面，並以此獲取她的信任。

巴席爾究竟是如何說服黛安娜王妃，讓她願意於1995年11月在BBC的節目中直言不諱，原本一直是人們心中的疑問。這個節目當時吸引2280萬人收看，創下紀錄，也贏得一系列電視大獎。

黛安娜王妃在那個節目中說出經典名句「三個人的婚姻太擁擠」，並坦承外遇。她所說三個人是指她自己、查爾斯王子，以及查爾斯王子的長期情婦、現已成為他妻子的卡蜜拉（Camilla Parker-Bowles）。

在那次專訪前，現年58歲的巴席爾鮮為人知，但之後在美國的電視新聞圈大展鴻圖，並曾採訪過已故流行音樂天王麥可傑克森（Michael Jackson）等名人。（譯者：李晉緯/核稿：林治平）1100523

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指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
31.32%68.68%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.15%11.85%
2021-05-20-2021-05-23
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