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投資失利心生不滿　中國大連男子開車撞死5人

▲中國大連22日發生一起汽車衝撞人群的事故，涉案男子自稱是因為投資失利心情不佳才想報復社會。（圖／翻攝自央視）
▲中國大連22日發生一起汽車衝撞人群的事故，涉案男子自稱是因為投資失利心情不佳才想報復社會。（圖／翻攝自央視）

中央社

2021-05-23 18:29:04

（中央社台北23日電）中國大連22日中午發生一起汽車蓄意衝撞人群事件，造成5死5傷。大連警方今天公布調查結果，指嫌犯因投資失利而產生報復社會的想法。目前以「危害公共安全罪」拘留，輿論則稱應判死刑。

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據微信公眾號「大連發布」，30多歲的劉姓男子於22日中午11時40分左右，駕駛一輛黑色的BMW轎車，行經大連勞動公園北門的一處路口時，不顧大批行人正穿越路口，加速衝撞人群後逃逸。隨後於下午1時左右遭警方逮捕。

據通報，遭衝撞的行人中，有4人當場死亡，3人失去意識送醫搶救，其中1人搶救無效死亡；另有3人自行就醫；目前傷者情況穩定，正進一步治療。事件共造成5死5傷。

大連市人民政府新聞辦公室今天上午舉行記者會，由大連市公安局副局長曲波說明案件情形與調查進度。

根據大連市人民政府官網發布的文字實錄，曲波指出，事發後市公安局立即成立專案小組，進行現場勘查、調查、鑒定與保全證據後，初步了解事件樣貌。

曲波說，劉姓駕駛因投資失敗無法接受，失去生活信心，因此產生報復社會的心理。22日行經肇事路口時，看到路口亮起紅燈，立刻急踩油門蓄意加速衝撞人群。據調查，當時車速達時速108公里，而該路段的限速為60公里。

曲波進一步指出，經檢驗，排除劉嫌酒駕、毒駕、服用精神類藥物，同時也未有精神病史，因此認定犯案案時頭腦清楚、思路清晰，選擇作案地點、目標明確。

據通報，目前劉嫌因涉嫌「以危險方法危害公共安全罪」被公安機關依法刑事拘留。

這起事件引發中國社會關注，相關的話題也在微博上引起熱議。目前與「大連勞動公園車禍」有關的話題，閱讀次數近4億次。有些網友無法止住怒氣，要求官方不需調查直接執行死刑；而有些網友號稱人肉出這名肇事的駕駛身分，並將照片與工作地點資訊公布在網路上。

另有本職為法界人士的微博大V（官方認證的帳號）分析，依中國刑法規定，「以危險方法危害公共安全罪」最重確實可以處以死刑。（編輯：吳柏緯/邱國強）1100523

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
31.32%68.68%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.15%11.85%
2021-05-20-2021-05-23
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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