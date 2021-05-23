投資失利心生不滿　中國大連男子開車撞死5人

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據通報，遭衝撞的行人中，有4人當場死亡，3人失去意識送醫搶救，其中1人搶救無效死亡；另有3人自行就醫；目前傷者情況穩定，正進一步治療。事件共造成5死5傷。
大連市人民政府新聞辦公室今天上午舉行記者會，由大連市公安局副局長曲波說明案件情形與調查進度。
根據大連市人民政府官網發布的文字實錄，曲波指出，事發後市公安局立即成立專案小組，進行現場勘查、調查、鑒定與保全證據後，初步了解事件樣貌。
曲波說，劉姓駕駛因投資失敗無法接受，失去生活信心，因此產生報復社會的心理。22日行經肇事路口時，看到路口亮起紅燈，立刻急踩油門蓄意加速衝撞人群。據調查，當時車速達時速108公里，而該路段的限速為60公里。
曲波進一步指出，經檢驗，排除劉嫌酒駕、毒駕、服用精神類藥物，同時也未有精神病史，因此認定犯案案時頭腦清楚、思路清晰，選擇作案地點、目標明確。
據通報，目前劉嫌因涉嫌「以危險方法危害公共安全罪」被公安機關依法刑事拘留。
這起事件引發中國社會關注，相關的話題也在微博上引起熱議。目前與「大連勞動公園車禍」有關的話題，閱讀次數近4億次。有些網友無法止住怒氣，要求官方不需調查直接執行死刑；而有些網友號稱人肉出這名肇事的駕駛身分，並將照片與工作地點資訊公布在網路上。
另有本職為法界人士的微博大V（官方認證的帳號）分析，依中國刑法規定，「以危險方法危害公共安全罪」最重確實可以處以死刑。（編輯：吳柏緯/邱國強）1100523