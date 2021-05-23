陳珮騏「11人慶生」遭疑群聚　無奈貼哭臉回應

陳珮騏22日為《天之驕女》同劇演員賴郁庭慶生，在臉書PO出捧蛋糕合照，不難看出劇組私下感情緊密，不過算算人頭，照片中涵蓋11位演員，引來網友質疑違反防疫規定，有群聚的嫌疑，對此，陳珮騏無奈解釋這並非私人聚會，「工作之餘切個蛋糕也不行嗎？」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-05-23 18:00:21｜2021-05-23 18:01:52
賴郁庭劇中使壞，演活瘋癲千金「方芸芸」一角，戲外卻和演員打成一片，陳珮騏得知22日是賴郁庭生日，立刻請工作人員幫忙買蛋糕，「給這小妹妹一個驚喜，辛苦啦，但我一直很相信，在工作中過生日，接下來會好運連連的呦，女兒，生日快樂」，林昀希、亮哲、謝承均、劉沛緹、張靜之、陳志強、林佑星、丁國琳、茵芙也共襄盛舉，一起同框為賴郁庭慶生，並全體戴好口罩，絲毫不敢大意。
有網友質疑陳珮騏是否違反「不得有室內5人以上的聚會」之規定，對此，陳珮騏解釋：「我們不是私人聚會呀，大家都是同一場戲，一起上工也一起收工，只是大家下戲後沒有立馬離開，彼此等個一分鐘，唱個生日快樂歌之後，也都離遠遠的快速吃點蛋糕，就離開電視台回家了。」更附上哭臉表情，無奈表示：「我們天天要上工怎麼辦？電視台不停，我們演員也只能上班啊，只能工作之餘切個蛋糕也不行嗎？」
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