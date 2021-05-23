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美韓會談「成果豐厚」！加強晶片合作、新冠疫苗在韓生產

▲韓媒報導，韓國總統文在寅（左）在社群網站上分享韓美雙方達成的協議與共識，內容包括新冠疫苗生產與半導體晶片供應鏈。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓媒報導，韓國總統文在寅（左）在社群網站上分享韓美雙方達成的協議與共識，內容包括新冠疫苗生產與半導體晶片供應鏈。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-05-23 18:16:06

韓國媒體報導，總統文在寅（Moon Jae-In）日前結束5天的訪美行程，正在返回韓國的路上。昨（22）日文在寅與美國總統拜登（Joe Biden）在白宮會面，就北韓問題、區域局勢進行發言並發表會後聯合聲明，雙方就加強半導體晶片供應、新冠肺炎（COVID-19）疫苗合作、解除韓國導彈發展條約達成共識。

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《韓國先驅報》（The Korea Herald）報導，美韓雙方同意加強主要行業的雙邊合作，包括半導體、鋰離子電池。面對日益嚴峻的中國挑戰，以及新冠肺炎疫情大流行造成的晶片短缺問題，美韓雙方期望透過合作重建晶片全球供應鏈。韓國三星電子（Samsung）、SK海力士（SK hynix）等企業也宣布一項綜合投資計畫，總金額高達44兆韓幣（約394億美元，1.1兆台幣），其中三星電子將在德州晶片代工廠投入投入170億美元；SK海力士則將斥資10億美元在矽谷建立人工智慧、NAND（快閃技術）中心。

文在寅還在訪美期間拜訪喬治亞州的SK海力士電池工廠，凸顯韓美兩國的友誼與技術合作。SK海力士創新已在美國投入3兆韓元（約740萬台幣）建造電池工廠，每年可供應43萬輛電動車用電池，該工廠於今年3月投入式生產。文在寅還評價，此次訪美行程是一次最好的行程，特別感謝總統拜登、副總統賀錦麗（Kamala Harris）及眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。

▲SK海力士為韓國知名半導體廠商。（圖／美聯社／達志影像）
▲SK海力士為韓國知名半導體廠商。（圖／美聯社／達志影像）
《韓國先驅報》報導，美國方面，杜邦化學公司（DuPont）宣布在韓國建立研發中心開發半導體材料，包括用於光刻的抗蝕劑。同時美國政府也重新評估韓國公司的投資計畫，商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，拜登政府計劃在半導體產業投資500億美元，相信絕不會令人失望。

除了產業上的合作，韓國衛生部門週（23）日表示，藉由韓美合作，韓國有望在全球新冠肺炎疫苗供應量上取得優勢。《韓聯社》報導，韓國政府已經向美國新冠疫苗生產商莫德納（Moderna）進行協商，爭取企業生產疫苗供應國內需求。

文在寅22日表示，莫德納與三星生物製劑的合作，旨在將美國的技術和韓國的生產能力相結合，大幅提升全球疫苗供應量，為疫情做出貢獻，韓美由此擁有了有效供應全球疫苗需求的基地，希望政府各部門為將韓國打造成為全球新冠疫苗生產樞紐而努力。

韓國中央應急處置本部疫苗引進事務局局長鄭銀英表示，三星生物製劑22日在美韓會談上與莫德納簽署新冠疫苗代工生產合約，將從今年第三季度實現莫德納疫苗的國內量產，產出數億劑疫苗供應全球。莫德納將成為繼阿斯特捷利康（AstraZeneca）、Novavax、Sputnik V之後，第四款在韓國生產的新冠疫苗。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲美韓高峰會就區域局勢、新冠肺炎疫情以及加強雙邊合作達成共識。（圖／美聯社／達志影像）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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