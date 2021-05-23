美韓會談「成果豐厚」！加強晶片合作、新冠疫苗在韓生產

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文在寅還在訪美期間拜訪喬治亞州的SK海力士電池工廠，凸顯韓美兩國的友誼與技術合作。SK海力士創新已在美國投入3兆韓元（約740萬台幣）建造電池工廠，每年可供應43萬輛電動車用電池，該工廠於今年3月投入式生產。文在寅還評價，此次訪美行程是一次最好的行程，特別感謝總統拜登、副總統賀錦麗（Kamala Harris）及眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。
《韓國先驅報》報導，美國方面，杜邦化學公司（DuPont）宣布在韓國建立研發中心開發半導體材料，包括用於光刻的抗蝕劑。同時美國政府也重新評估韓國公司的投資計畫，商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，拜登政府計劃在半導體產業投資500億美元，相信絕不會令人失望。
除了產業上的合作，韓國衛生部門週（23）日表示，藉由韓美合作，韓國有望在全球新冠肺炎疫苗供應量上取得優勢。《韓聯社》報導，韓國政府已經向美國新冠疫苗生產商莫德納（Moderna）進行協商，爭取企業生產疫苗供應國內需求。
文在寅22日表示，莫德納與三星生物製劑的合作，旨在將美國的技術和韓國的生產能力相結合，大幅提升全球疫苗供應量，為疫情做出貢獻，韓美由此擁有了有效供應全球疫苗需求的基地，希望政府各部門為將韓國打造成為全球新冠疫苗生產樞紐而努力。
韓國中央應急處置本部疫苗引進事務局局長鄭銀英表示，三星生物製劑22日在美韓會談上與莫德納簽署新冠疫苗代工生產合約，將從今年第三季度實現莫德納疫苗的國內量產，產出數億劑疫苗供應全球。莫德納將成為繼阿斯特捷利康（AstraZeneca）、Novavax、Sputnik V之後，第四款在韓國生產的新冠疫苗。
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