戴過的口罩懶得丟？機車置物箱遭塞爆　網氣炸：培養皿嗎

全台進入防疫三級警戒，許多民眾外出不論搭乘大眾交通運輸工具或騎車開車，都會乖乖配戴口罩，不過口罩可不只是「出入通行證」，為了正確減少接觸病毒風險，如何正確穿脫、丟棄也相當重要，日前就有網友發現一輛機車前方置物箱塞滿了「使用過」的口罩，畫面曝光讓許多網友狂冒冷汗直呼根本是「移動式病毒培養皿」！

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▲指揮中心今（23）日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）

× ▲指揮中心今（23）日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）

這名網友昨（22）日在臉書社團《路上觀察學院》貼出在路邊看見的這個畫面，只見照片中一台機車的前方置物櫃塞滿了口罩，而且這些口罩並非全新未拆封過，而是每個都看起來像是被人戴過，接著被拋棄塞在鑰匙孔下方的置物區，至少超過五枚用過的口罩就這麼暴露在開放空間，還有好幾枚看起來就快被風吹落。

▲民眾發現有機車的置物箱內塞滿了用過的口罩。（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）

× ▲民眾發現有機車的置物箱內塞滿了用過的口罩。（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）

對此，原PO也忍不住驚呼這是「蒐集狂」，更透露這台機車就放在高醫附近，讓他擔心同時也想撥打1999專線通報。畫面曝光後也有網友看傻眼紛紛留言表示「隔著螢幕都吸到毒氣了」、「這好噁，移動式培養皿嗎？」、「這行為不可取，病毒細菌繁衍，可能有隨騎車時飄散，甚至口罩掉落造成環境汙染」、「疫情還沒爆發前，就有看過一個阿伯也是把口罩放在那裏面，進超商前拿出來戴的」。

事實上，如何正確脫口罩與拋棄就跟正確穿戴口罩一樣重要，重症醫師陳志金就曾表示，脫下口罩的時候，儘量不要接觸到口罩的表面，拿著口罩的耳掛（或橡皮筋）去丟，而且丟完就要馬上洗手。（編輯：楊智傑）

▲ICU醫師陳志金在臉書傳授如何「脫口罩」的正確方法，更強調脫口罩跟戴好口罩一樣重要！（圖／翻攝自陳志金臉書）