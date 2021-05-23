嚴格執法斷水斷電　陳其邁：確保大家的安全

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳其邁也感謝所有居家隔離的市民的承擔與犧牲，如果沒有他們，社區負擔會更重。他強調，感激，不獵巫，謝謝有他們的犧牲人身自由，才能讓社區風險降低，他們都是防疫英雄。
陳其邁認為，今天高雄並沒有本土個案，但是我們反而更應該來積極做好防疫工作。他提醒大家勤洗手、戴口罩、保持社交距離，盡量減少外出。假如我們的口罩可以達到百分之九十以上的覆蓋率，就可以保護自己也保護家人。
陳其邁強調，這段時間，針對還在違規營業的高風險處所，市府一定會強力執法，今天市府將違規的兩間業者，分別為新興區酒吧、大社區卡拉ok，斷水斷電完成，一切都是為阻斷傳播鍊，執法絕不手軟。
另外，昨天開始實施餐飲業的全面外帶，已經稽查共8691間餐飲業者，目前只查到有3間違規開放內用，已依法做告發。
除了一般的餐飲業者，陳其邁也特別針對相關的名店，火鍋店、連鎖早餐店、肉粽等等，感謝業者幫忙配合，大家都採全面外帶、禁止內用的方式；經發局接下來也會針對相關的外帶的政策措施，來推動數位經濟，積極的來跟業者來做洽談，期待在這一波能透過數位經濟的方式協助業者
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。