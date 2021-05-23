防疫旅館月領4萬！真實待遇曝光　內行見「1條件」秒拒絕

全台進入防疫三級警戒，雙北地區成為疫情重災區，台北市長柯文哲也在今（23）日防疫會議表示將積極擴增防疫旅館，不過就有網友好奇表示，若到防疫旅館工作，儘管得承擔一定程度的風險，但一個月薪水大約可以領到四萬元，在疫情期間比起不少行業來說已經相當優渥，「有人會願意做這樣的工作嗎？」，文章曝光後也掀起眾人討論。

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國內新冠疫情連環爆，為了因應疫情收治輕症、無症狀的確診者，台北市政府陸續與旅館業者協調轉型成防疫旅館。日前就有一名女網友在社群論壇《Dcard》上發文表示，防疫旅館員工每個月基本上可領到4萬元薪水，但同樣得負責接待境外移入的民眾進行居家隔離，在防疫期間勢必得承擔一定程度的風險。

▲台北市長柯文哲23日表示，還是需要有防疫旅館能夠收治輕症或無症狀篩檢陽性的民眾，若全部都送到醫院治療，台北市的醫療量能一定會崩潰。（圖／台北市政府提供）

綜觀以上優劣條件，原PO也納悶詢問「有人說加入防疫旅館的行列，是在替台灣盡一份心力，我想知道大家怎麼看」，文章曝光後引起許多網友討論，不少網友就認為月薪4萬元太少，若不幸染疫未來的身體健康恐怕無法負擔「現在工作高於4萬，又可以全程WFH的人來說，4萬又高風險的條件，沒有什麼吸引力，除非被洗腦心靈上的富足」、「別鬧了40K而已，染疫就完了，雖說不一定致命，但整個肺都纖維化一輩子」、「這麼危險才40k，真的好低薪」。

▲女網友入住旅館，卻發現浴室全透明，老司機解釋背後原因。（示意圖／翻攝自Pixabay）

不過也有許多網友站在另一個角度解釋，防疫期間許多餐飲、旅遊業員工被迫失業，對部分民眾來說也算是一線生機，「我也在防疫旅館，但我也沒4萬，每個工作都是辛苦的，看你怎麼看待，打好疫苗且確實的穿脫裝備好好消毒，這樣風險會大大降低的！」、「如果本身薪水超過40K的人當然覺得奴，但現在很多餐館業、旅遊業等都很難領到40K吧？所以我覺得是相對的」、「

」。（編輯：楊智傑）