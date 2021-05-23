  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

防疫旅館月領4萬！真實待遇曝光　內行見「1條件」秒拒絕

▲全台進入三級防疫警戒，台北市也陸續與業者協調責成防疫旅館，日前就有網友好奇防疫旅館月領4萬相較於風險來說是否值得，話題也掀起眾人熱議。（示意圖／翻攝Pexels）
▲全台進入三級防疫警戒，台北市也陸續與業者協調責成防疫旅館，日前就有網友好奇防疫旅館月領4萬相較於風險來說是否值得，話題也掀起眾人熱議。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-05-23 21:45:58

全台進入防疫三級警戒，雙北地區成為疫情重災區，台北市長柯文哲也在今（23）日防疫會議表示將積極擴增防疫旅館，不過就有網友好奇表示，若到防疫旅館工作，儘管得承擔一定程度的風險，但一個月薪水大約可以領到四萬元，在疫情期間比起不少行業來說已經相當優渥，「有人會願意做這樣的工作嗎？」，文章曝光後也掀起眾人討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國內新冠疫情連環爆，為了因應疫情收治輕症、無症狀的確診者，台北市政府陸續與旅館業者協調轉型成防疫旅館。日前就有一名女網友在社群論壇《Dcard》上發文表示，防疫旅館員工每個月基本上可領到4萬元薪水，但同樣得負責接待境外移入的民眾進行居家隔離，在防疫期間勢必得承擔一定程度的風險。

▲台北市長柯文哲23日表示，還是需要有防疫旅館能夠收治輕症或無症狀篩檢陽性的民眾，若全部都送到醫院治療，台北市的醫療量能一定會崩潰。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲23日表示，還是需要有防疫旅館能夠收治輕症或無症狀篩檢陽性的民眾，若全部都送到醫院治療，台北市的醫療量能一定會崩潰。（圖／台北市政府提供）
綜觀以上優劣條件，原PO也納悶詢問「有人說加入防疫旅館的行列，是在替台灣盡一份心力，我想知道大家怎麼看」，文章曝光後引起許多網友討論，不少網友就認為月薪4萬元太少若不幸染疫未來的身體健康恐怕無法負擔「現在工作高於4萬，又可以全程WFH的人來說，4萬又高風險的條件，沒有什麼吸引力，除非被洗腦心靈上的富足」、「別鬧了40K而已，染疫就完了，雖說不一定致命，但整個肺都纖維化一輩子」、「這麼危險才40k，真的好低薪」。

▲女網友入住旅館，卻發現浴室全透明，老司機解釋背後原因。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲女網友入住旅館，卻發現浴室全透明，老司機解釋背後原因。（示意圖／翻攝自Pixabay）
不過也有許多網友站在另一個角度解釋，防疫期間許多餐飲、旅遊業員工被迫失業，對部分民眾來說也算是一線生機，「我也在防疫旅館，但我也沒4萬，每個工作都是辛苦的，看你怎麼看待，打好疫苗且確實的穿脫裝備好好消毒，這樣風險會大大降低的！」、「如果本身薪水超過40K的人當然覺得奴，但現在很多餐館業、旅遊業等都很難領到40K吧？所以我覺得是相對的」、「我朋友在彰化某地區（偏僻）防疫旅館，也是一個月大概40k左右，工作雖然輕鬆但危險性真的算高，一樣每天八個小時一個月休八天」。（編輯：楊智傑）

▲指揮中心今（23）日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（23）日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.85%67.15%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.16%11.84%
2021-05-20-2021-05-23
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀