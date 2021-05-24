英相否認曾把群體免疫當抗疫策略　前幕僚批扯謊

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康明茲在去年底遭到開除，最近與唐寧街首相府針鋒相對。首相府指控他洩露內部對話與文件給媒體。
康明茲推文稱，英國政府最初有意把新型冠狀病毒當成流感看待，試圖藉由建立自然抵抗力，來實現群體免疫（herd immunity）策略。但強生（Boris Johnson）否認這曾是官方計畫。
康明茲昨晚推文：「首相府決定說謊…說謊既愚蠢又極不道德。」
他表示，在2020年9月前達成群體免疫，「確實曾是官方計畫」。
康明茲也說，最初的群體免疫策略在2020年3月第一次封城前的兩週就被拋棄，是「整起災難的根本問題」。
他寫道：「如果我們做好正確準備，讓能幹的人來負責，我們可能可以避免第一次封城，『肯定』不需要第二和第三次封城。」
政府首席科學顧問瓦倫斯（Patrick Vallance）2021年3月曾暗示群體免疫是目標之一，但衛生大臣韓考克（Matt Hancock）兩天後說，群體免疫並非「目標或策略」。
康明茲警告，他在26日出席聽證會前，就會把「COVID決策關鍵歷史文件」交給下議院委員會。
康明茲受官方機密法（Official Secrets Act）約束，公布機密文件的能力受限。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1100523