澎湖跟進入境普篩？指揮中心將研議離島一致性防疫標準
新冠肺炎疫情升溫，金門原公告今（24）日起搭機前往金門者須提供3天內的檢驗陰性報告，遭中央流行疫情指揮中心撤銷公告，但澎湖也擬跟進在澎湖機場啟動快篩站。對此，指揮中心副指揮陳宗彥今日在全國防疫會議後表示，3離島會中也有提出相關問題，指揮中心會評估評估離島醫療量能、本島情勢等進行，與專家綜合研議協助3縣做出一致性防疫措施標準。
記者顏真真/台北報導
2021-05-24 10:16:43｜2021-05-24 11:30:54
陳宗彥表示，今日早上全國防疫會議上，金門縣政府也有再次提出建議，而在前2次會議中3離島也有相關建議，指揮中心會綜合3離島建議進行研議，只是防疫要標準一致、說法一致、腳步一致，而且依《傳染病防治法》來執行，今日當面溝通，讓金門與其他2離島了解，指揮中心也會就離島的醫療量能、防疫必要性做研議。
陳宗彥也談到，去年疫情嚴峻時，離島3縣就希望縣民從國外回來後，能否請指揮中心協助讓他們先留在本島，當時指揮中心也提供協助，桃園市政府還提供防疫旅館。他表示，防疫的工作就是各縣市都要一致配合，大家通力合作，現在指揮中心也會評估，3個縣的醫療量能，會綜合研議，協助3個縣府做出一致性的防疫標準。
陳宗彥重申，全國三級警戒發布後，為防止各地出現標準不一亂象，指揮中心是依《傳染病防治法》的相關規定，對於全國需一致遵守的防疫措施，訂有各項指引，也都有對外發布，請各地方政府來配合全國防疫標準一致、說法一致、腳步一致，以利民眾落實執行，將傳染的可能性降至最低。
此外，《傳染病防治法》第1項、第2項及第3項都有明確規範，尤其第3項部分，明白寫出，第1項裡面的管制作為，地方政府應採行的措施，於指揮中心成立期間，應依指揮官指示辦理。
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