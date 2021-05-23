屏東縣潮州緊急增設快篩站　24日起篩檢

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25日起，篩檢時間為每天上午8時至12時、1時至5時共二班，每班篩檢量能100人，一天200人，預約方式採三種，僅限預約次日：第一：現場取號，每班40個名額(上午08：00及下午13:00發號碼牌)。第二：網路預約，每班30個名額，民眾可至屏東衛生局及縣府官網查詢。第三：電話預約，每班為30個名額，專線是08-7899713、08-7898346，額滿為止。
潘孟安強調，曾有接觸史或有雙北旅遊史的縣民再來快篩，增設篩檢站目的主要是讓有症狀或接觸史、相對高風險者及早採檢，確診後及早隔離，若沒有症狀或相關風險仍前往篩檢，恐怕會增加群聚感染的風險。
衛生局說，社區篩檢站的優先篩檢對象為：一、潮州鎮泗林里、四春里、光春里、三和里里民。二、與確診者足跡有同時間重疊的潮州鎮居民。三、4/20-5/19有雙北旅遊史，且有症狀的潮州鎮居民。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。