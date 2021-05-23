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屏東縣潮州緊急增設快篩站　24日起篩檢

▲屏東縣23日新增8個本土病例，其中7例在潮州鎮，為盡早阻斷社區傳染鏈，從明（24）日在潮州鎮中山公園設立「社區篩檢站」，上午10時接受預約，下午1時開始篩檢。（資料照／記者黃正忠攝）
▲屏東縣23日新增8個本土病例，其中7例在潮州鎮，為盡早阻斷社區傳染鏈，從明（24）日在潮州鎮中山公園設立「社區篩檢站」，上午10時接受預約，下午1時開始篩檢。（資料照／記者黃正忠攝）

記者黃正忠／屏東報導

2021-05-23 23:33:14

屏東縣23日新增8個本土病例，其中7例在潮州鎮，為盡早阻斷社區傳染鏈，屏東縣長潘孟安指示，立刻在潮州鎮中山公園設立「社區篩檢站」，從（24）日上午10時接受預約，下午1時開始篩檢，符合篩檢條件的潮州鎮民可透過縣府衛生局網站、電話預約及現場等方式掛號申請，且必須配戴口罩、持身分證、健保卡前往採檢，不可搭乘大眾運輸工具。

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屏東縣政府衛生局表示，24日為開設社區篩檢站第一天，下午1時開始篩檢，因此，將從早上10時開始至12時，開放電話預約50名，另外，下午1時至5時則是採現場取號50名，共計100名。

25日起，篩檢時間為每天上午8時至12時、1時至5時共二班，每班篩檢量能100人，一天200人，預約方式採三種，僅限預約次日：第一：現場取號，每班40個名額(上午08：00及下午13:00發號碼牌)。第二：網路預約，每班30個名額，民眾可至屏東衛生局及縣府官網查詢。第三：電話預約，每班為30個名額，專線是08-7899713、08-7898346，額滿為止。

潘孟安強調，曾有接觸史或有雙北旅遊史的縣民再來快篩，增設篩檢站目的主要是讓有症狀或接觸史、相對高風險者及早採檢，確診後及早隔離，若沒有症狀或相關風險仍前往篩檢，恐怕會增加群聚感染的風險。

衛生局說，社區篩檢站的優先篩檢對象為：一、潮州鎮泗林里、四春里、光春里、三和里里民。二、與確診者足跡有同時間重疊的潮州鎮居民。三、4/20-5/19有雙北旅遊史，且有症狀的潮州鎮居民。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.85%67.15%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.16%11.84%
2021-05-20-2021-05-23
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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