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NOW早報／鴻海進口輝瑞疫苗無望？陳宗彥：已有採購契約

▲有媒體提問22日傳出鴻海集團與其他醫藥業者詢問，衛福部是否能進口由上海復星代理的輝瑞疫苗？但陳宗彥未正面回應。（示意圖／指揮中心）
▲有媒體提問22日傳出鴻海集團與其他醫藥業者詢問，衛福部是否能進口由上海復星代理的輝瑞疫苗？但陳宗彥未正面回應。（示意圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2021-05-24 06:00:00

鴻海進口輝瑞疫苗無望？陳宗彥閃躲：疫苗已有採購契約

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指揮中心昨（23）日上午由副指揮官陳宗彥召開記者會，有媒體提問22日傳出鴻海集團與其他醫藥業者詢問衛福部是否能進口由上海復星代理的輝瑞疫苗？但陳宗彥僅回答，「我們都和業者依照已經可以授權使用的疫苗訂定採購契約，疫苗也會陸續抵達台灣供防疫所需。」

▲指揮中心23日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心23日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心23日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心23日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）
今日天氣／各地高溫炎熱　北、東部轉為有雨

今（24）日鋒面接近，北部及東半部將轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，轉變的時間預計在中午左右，至於中南部清晨至上午由於盛行風與陸風輻合關係，會有些零星短暫陣雨，而午後在山區及近山區平地則有局部短暫雷陣雨，由於大氣環境不穩定，午後各地山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率；氣溫持續偏高，西半部高溫普遍達34、35度，中南部近山區或河谷更容易超過36度，尤其南投、台南、高雄、屏東，有局部38度以上極端高溫發生的機率，東半部高溫也有32、33度。

打電話通知阿嬤「妳確診了」！女員工聽反應哭了：太堅強

近日本土疫情爆發，目前已經一連8天單日確診數破百，而不少有症狀、或自費篩檢的人陸續都在等候結果。對此，一名新北的衛生局職員就在網路上分享，自己因為支援前線，打電話通知確診者注意相關事項，結果打給一位阿嬤時，阿嬤聽到自己確診的反應，令她非常心疼，貼文引發熱議。

原PO在「我是板橋人」指出「22日支援同事幫忙打電話給確診的民眾，當時需要通知一位阿嬤，打過去後，我告訴阿嬤『我跟妳說阿嬤，妳確診了』而阿嬤則回應『阿我是怎麼了？』語氣平和到，讓人不得不佩服她的勇敢，真的讓我秒泛淚。」

「後來我繼續跟阿嬤交代注意事項，表示會有專車前往，接送阿嬤去檢疫所，提醒阿嬤要帶兩三天盥洗衣物，隨後阿嬤又回應『阿捏喔！賀，我現在就來準備』，阿嬤超乎常人的冷靜，並沒有驚慌，表示阿嬤十分堅強與勇敢，我告訴阿嬤不用害怕，阿嬤也回我『齁啦！我災啦』，真的令我印象非常深刻。」

原PO也強調「台灣疫情升溫，一線人員相當辛苦，希望民眾別因為疫情的關係，隨意指責他人，也能夠將心比心，我的工作不是最前線，但我很感謝那些比我衝在最前線的人員，感謝有你們。」貼文一出，網友紛紛回應「天阿，希望阿嬤平安健康」、「真的是....沒有確診者希望自己確診，希望大家平安」、「嗚嗚嗚...想起我阿嬤了」、「阿嬤沒有慌張，按照指示真的很棒...想哭」、「阿嬤很棒你也很棒喔！謝謝你們跟醫療前線的付出，台灣加油！」

「校正回歸」時間差成破口？陳時中：確認結果前請待在家

中央流行疫情指揮中心昨（23）再公布，新增170例「校正回歸」個案回溯自上週各日。對於篩檢到確診的時間差，指揮中心指揮官陳時中呼籲，民眾在篩檢後，還沒確認結果前，請持續待在家，如此全民努力，才能有效抗疫。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）
首次聽到校正回歸！柯文哲籲中央公布相關數字及計算方式

新冠肺炎疫情在台灣逐漸升溫，衛福部防疫指揮中心22日召開記者會時，首度提出「校正回歸」的說法，其中有400名確診案例，分別回溯到過去6天，引發社會各界譁然。對此，台北市長柯文哲當日晚間先是在臉書上PO文，呼籲中央政府不要亂創新名詞，讓恐慌的民眾更加混亂；在防疫記者會上柯文哲也再次強調，自己第一次聽說「校正回歸」這個名詞，也希望指揮中心能夠公布相關數字以及計算方式。

▲針對「校正回歸」一詞，台北市長柯文哲23日表示，自己身為醫學院教授，也是第一次聽說這個用詞。（圖／台北市政府提供）
▲針對「校正回歸」一詞，台北市長柯文哲23日表示，自己身為醫學院教授，也是第一次聽說這個用詞。（圖／台北市政府提供）
Pan Piano「深V制服」辣扮學生妹　上下禁區春光全洩

擁有240萬訂閱人數的台灣女YouTuber「Pan Piano」，身材火辣、琴技高超，卻始終一直沒在影片露臉，靠著神祕感吸引大批粉絲追隨。擅長Cosplay的Pan Piano，近日挑戰《刮掉鬍子的我與撿到的女高中生》女主角「沙優」的女子高中生造型，白色襯衫大開深V，整段影片露出黑色內衣，傲人上圍全面解禁，性感程度破表，上線不到12小時點閱率飆破14萬次。

▲台灣女YouTuber「Pan
▲台灣女YouTuber「Pan Piano」辣扮高中生。（圖／翻攝Pan Piano　YouTube）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.72%67.28%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.11%11.89%
2021-05-20-2021-05-23
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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