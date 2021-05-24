NOW早報／鴻海進口輝瑞疫苗無望？陳宗彥：已有採購契約

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今日天氣／各地高溫炎熱 北、東部轉為有雨
今（24）日鋒面接近，北部及東半部將轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，轉變的時間預計在中午左右，至於中南部清晨至上午由於盛行風與陸風輻合關係，會有些零星短暫陣雨，而午後在山區及近山區平地則有局部短暫雷陣雨，由於大氣環境不穩定，午後各地山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率；氣溫持續偏高，西半部高溫普遍達34、35度，中南部近山區或河谷更容易超過36度，尤其南投、台南、高雄、屏東，有局部38度以上極端高溫發生的機率，東半部高溫也有32、33度。
打電話通知阿嬤「妳確診了」！女員工聽反應哭了：太堅強
近日本土疫情爆發，目前已經一連8天單日確診數破百，而不少有症狀、或自費篩檢的人陸續都在等候結果。對此，一名新北的衛生局職員就在網路上分享，自己因為支援前線，打電話通知確診者注意相關事項，結果打給一位阿嬤時，阿嬤聽到自己確診的反應，令她非常心疼，貼文引發熱議。
原PO在「我是板橋人」指出「22日支援同事幫忙打電話給確診的民眾，當時需要通知一位阿嬤，打過去後，我告訴阿嬤『我跟妳說阿嬤，妳確診了』而阿嬤則回應『阿我是怎麼了？』語氣平和到，讓人不得不佩服她的勇敢，真的讓我秒泛淚。」
「後來我繼續跟阿嬤交代注意事項，表示會有專車前往，接送阿嬤去檢疫所，提醒阿嬤要帶兩三天盥洗衣物，隨後阿嬤又回應『阿捏喔！賀，我現在就來準備』，阿嬤超乎常人的冷靜，並沒有驚慌，表示阿嬤十分堅強與勇敢，我告訴阿嬤不用害怕，阿嬤也回我『齁啦！我災啦』，真的令我印象非常深刻。」
原PO也強調「台灣疫情升溫，一線人員相當辛苦，希望民眾別因為疫情的關係，隨意指責他人，也能夠將心比心，我的工作不是最前線，但我很感謝那些比我衝在最前線的人員，感謝有你們。」貼文一出，網友紛紛回應「天阿，希望阿嬤平安健康」、「真的是....沒有確診者希望自己確診，希望大家平安」、「嗚嗚嗚...想起我阿嬤了」、「阿嬤沒有慌張，按照指示真的很棒...想哭」、「阿嬤很棒你也很棒喔！謝謝你們跟醫療前線的付出，台灣加油！」
「校正回歸」時間差成破口？陳時中：確認結果前請待在家
中央流行疫情指揮中心昨（23）再公布，新增170例「校正回歸」個案回溯自上週各日。對於篩檢到確診的時間差，指揮中心指揮官陳時中呼籲，民眾在篩檢後，還沒確認結果前，請持續待在家，如此全民努力，才能有效抗疫。
首次聽到校正回歸！柯文哲籲中央公布相關數字及計算方式
新冠肺炎疫情在台灣逐漸升溫，衛福部防疫指揮中心22日召開記者會時，首度提出「校正回歸」的說法，其中有400名確診案例，分別回溯到過去6天，引發社會各界譁然。對此，台北市長柯文哲當日晚間先是在臉書上PO文，呼籲中央政府不要亂創新名詞，讓恐慌的民眾更加混亂；在防疫記者會上柯文哲也再次強調，自己第一次聽說「校正回歸」這個名詞，也希望指揮中心能夠公布相關數字以及計算方式。
Pan Piano「深V制服」辣扮學生妹 上下禁區春光全洩
擁有240萬訂閱人數的台灣女YouTuber「Pan Piano」，身材火辣、琴技高超，卻始終一直沒在影片露臉，靠著神祕感吸引大批粉絲追隨。擅長Cosplay的Pan Piano，近日挑戰《刮掉鬍子的我與撿到的女高中生》女主角「沙優」的女子高中生造型，白色襯衫大開深V，整段影片露出黑色內衣，傲人上圍全面解禁，性感程度破表，上線不到12小時點閱率飆破14萬次。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。