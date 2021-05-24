校正回歸做法對但危機處理需改？她曝指揮中心「3大忌」

中央流行疫情指揮中心昨（23）日公布新增287例COVID-19本土病例，以及170例校正回歸上週各日個案，另有6例死亡個案。對此，永齡基金會執行長劉宥彤在臉書表示，「校正回歸」在做法上是正確的，但卻犯了危機處理中的數個大忌，她並分析指揮中心「3大忌」。
劉宥彤發文解釋「校正回歸」一詞，「什麼是校正回歸呢？白話就是要修正先前因為塞車檢驗結果來不及報告，所以修正先前日期公布的確診人數。其實是補記，修正數字的意思。」她表示，該不該補記，修正？在做法上是正確的，因為如果不修正前面的確診人數會導致對疫情判斷的不準確；但用上一個看似專業的名詞，又是在過去從沒發生的情況下，並且並不是一件好事，在危機處理的方法和態度上是需要修正的。
至於為何會吵成一團？劉宥彤說，因為疫情同時糾纏著政治問題並考驗危機處理能力，對於過去中央指揮中心面對疫情，民眾們稱讚陳時中部長，因為在危機處理的技巧上，固定時間向全國民眾說明，做到了讓民眾安心的「透明度」、「樂於溝通」、「積極」的態度，然而這次的「校正回歸」卻犯了危機處理中的數個大忌。
劉宥彤並分析指出3大忌，大忌1：危機處理的「同理心」。第一要務是不要引起恐慌，任何過去沒聽過的新詞彙，尤其是對於要更動最敏感的確診數字，原本就預期會造成很大的影響，所以非常不適合用一個民眾不懂的名詞去創造討論，大家會問民眾能了解的程度是什麼？在公關處理上的標準是，7-10歲孩子能懂的內容。
而大忌3則是她個人對於政治力干擾防疫感到非常不認同，劉宥彤直言「事情發生後，又成了各黨派互指責甩鍋的政治事件，其實事件本身有專業問題，像是為何需要補正感染人數？在檢測塞車，通報不及的情況下該做什麼？與民眾溝通技巧上應該如何加強？而不是每次最後都變成政黨互相開砲，到最後就是政黨各擁支持者彼此開駡...我們遭受的任何事情都不能成為學習成長的養份，只是政治鬥爭的工具，所以當事件的政治影響力消失，事件本身該學習的，該改善的，該進步的都不了了之。」
文末，她更嘆道「病毒不分藍綠，同島一命，在此向在第一線抗疫的人們致上最高的敬意，也希望坐在高堂上的所有政治人物們放下鬥爭的想法，現在誰做得不好都不是百姓之福。」（編輯：許苡晴）
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