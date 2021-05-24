台東部落見「神秘防疫告示」！眾全看無　真實用意超可愛

中央流行疫情指揮中心昨（23）日公布新增287例COVID-19本土病例，以及170例校正回歸上週各日個案，另有6例死亡個案，全台僅剩台東地區尚未出現確診。然而，昨日有網友就分享了數張台東金崙部落的「防疫告示牌」，但上頭「神秘標語」讓全場看得一頭霧水，「真實用意」曝光，不少人紛紛直呼「好可愛！」





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原PO在臉書社團「路上觀察學院」中貼出3張照片並表示，這是台東縣金崙部落的防疫宣導，只見一片片木板上用麥克筆寫著「防疫期間請配戴口罩，保護你和我，未戴口罩者請全村吃魯肉飯」、「注意！一人感染，全村倒；戴上口罩，沒煩惱；未戴口罩，全村跳ㄍㄟˋ。金崙青年會關心您！」等防疫標語。





▲昨（23）日有網友分享了台東縣金崙部落的「防疫告示牌」，但上頭「神秘標語」讓全場看得一頭霧水，而「真實用意」曝光，不少網友紛紛直呼「好可愛！」（圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）

貼文一出，網友紛紛笑回「是不是滷肉飯老闆寫的牌子」、「請全村吃魯肉飯好可愛」、「是有多愛吃滷肉飯啊」、「天啊！很可愛很台東味」、「用心的部落」、「笑到流淚」、「哈，原住民朋友真的好幽默」。





對此，原PO則出面解釋「跳ㄍㄟˋ」就是「跳起來敲頭」的意思，另也有人讀作「跳ㄍㄟ 」及「跳ㄍㄨㄟˋ」，特殊用語讓不少網友直呼「很可愛，簡潔有力的防疫宣導」、「原住民就是這麼可愛！」貼文目前已累積了6千多人按讚。（編輯：許苡晴）



