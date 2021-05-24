染疫者多集中年長族群！醫籲「3事」：這疫情不是開玩笑
中央流行疫情指揮中心昨（23）日公布新增287例COVID-19本土病例，以及170例校正回歸上周各日個案，另有6例死亡個案。對此，台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰在臉書坦言，這次的感染者、死亡者以年長族群居多，警惕大家「這次疫情不是開玩笑的！」
編輯中心/綜合報導
2021-05-24 07:33:13
蘇一峰昨看完中央流行指揮中心的記者會後，在臉書提到「今天新增6死都是長者」，並指出這次的感染者老年人不少，死亡率也因此增高。他呼籲所有長者「減少出門，出門不要群聚，一定要戴口罩」，強調「這次疫情不是開玩笑的！」
貼文一出，隨即引發網友議論紛紛「家中有長輩的一定要多多注意，並提醒他們！」「老人家與慢性病患一旦得到，輕症很快就轉重症」、「希望其他疫苗快到位」、「往往看到口罩沒戴好的也都是長輩居多」；也有網友無奈表示「其實很多老人會耳鳴，尤其戴口罩不透氣，所以老人家無法真正好好戴上」。
據了解，中央流行疫情指揮中心昨日公布新增287例本土病例，為138例男性、149例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年5月6日至5月22日；個案分布以新北市142例最多（以板橋區32例為多），其次為台北市77例（以萬華區38例為多），桃園市23例，屏東縣、南投縣各8例，宜蘭縣6例，基隆市、台中市及彰化縣各5例，台南市2例，花蓮縣、嘉義市、嘉義縣、新竹縣、新竹市、雲林縣各1例。（編輯：賴詠璿）
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