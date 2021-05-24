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甘肅馬拉松21死！女選手退賽一度後悔　後來才知竟逃劫難

▲中國甘肅省22日舉辦白銀山地馬拉松賽，卻因遭遇惡劣天候，導致多名選手死亡，有中途退賽的女選手表示，退賽當下覺得有些後悔，但事後卻不得不感到慶幸。（圖／翻攝自搜狐）
▲中國甘肅省22日舉辦白銀山地馬拉松賽，卻因遭遇惡劣天候，導致多名選手死亡，有中途退賽的女選手表示，退賽當下覺得有些後悔，但事後卻不得不感到慶幸。（圖／翻攝自搜狐）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-05-24 07:38:18

中國甘肅省22日舉辦白銀山地馬拉松賽，卻因惡劣天候，導致許多選手在山上遭遇雪雨和冰雹襲擊，因而失溫、不適，最終造成21人死亡、8人受傷。有中途退賽的女選手受訪時，聲稱退賽當下覺得有些後悔，但事後發現自己的決定是對的，也為在事件中罹難的跑友們致上哀悼。

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根據中國《環球網》報導，資深馬拉松跑友毛樹智，賽前都有透過app查看天氣的習慣，當天她看到預報寫可能會下雨，但並未寫到雨勢多大，便還是決定參加；起跑前她發現天氣不錯，甚至還有點太陽，一度認為天氣預報不準確。

在跑步途中，風勢漸大，毛樹智見風大了，乾脆把帽子和眼鏡都摘了拿在手裡；一開始她還以為，西北地區本來就有風，這現象是正常的，沒想到風卻越來越大，後來還下起大雨，她手露出來的部分也開始麻木。根據過往的經驗，毛樹智判斷自己跑不完全程，與一同參賽的朋友商量後便決定退賽，幾乎是最早退賽的選手。

毛樹智說，一開始自己還有些後悔，但回到飯店後才發現群組裡都是求救的信息，這才驚覺大事不妙，事後聽說有不少跑友遇難，其中還不乏一些高手。

來自河南濟源的參賽者張小濤則告訴《環球網》，他在過了CP2打卡點後開始了爬山路段征程，不久就開始感到全身發冷，幾次摔倒在地，最後一次摔倒時，他拿出隨身攜帶的保溫毯，將自己包裹起來，不知不覺就昏了過去，失去知覺，大約2小時後才在山洞中醒來，發現自己和其他幾名跑友被放羊的大叔救了，下山才知竟然出了這麼大的事故。

 

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指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.72%67.28%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.11%11.89%
2021-05-20-2021-05-23
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