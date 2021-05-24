甘肅馬拉松21死！女選手退賽一度後悔 後來才知竟逃劫難
中國甘肅省22日舉辦白銀山地馬拉松賽，卻因惡劣天候，導致許多選手在山上遭遇雪雨和冰雹襲擊，因而失溫、不適，最終造成21人死亡、8人受傷。有中途退賽的女選手受訪時，聲稱退賽當下覺得有些後悔，但事後發現自己的決定是對的，也為在事件中罹難的跑友們致上哀悼。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-05-24 07:38:18
根據中國《環球網》報導，資深馬拉松跑友毛樹智，賽前都有透過app查看天氣的習慣，當天她看到預報寫可能會下雨，但並未寫到雨勢多大，便還是決定參加；起跑前她發現天氣不錯，甚至還有點太陽，一度認為天氣預報不準確。
在跑步途中，風勢漸大，毛樹智見風大了，乾脆把帽子和眼鏡都摘了拿在手裡；一開始她還以為，西北地區本來就有風，這現象是正常的，沒想到風卻越來越大，後來還下起大雨，她手露出來的部分也開始麻木。根據過往的經驗，毛樹智判斷自己跑不完全程，與一同參賽的朋友商量後便決定退賽，幾乎是最早退賽的選手。
毛樹智說，一開始自己還有些後悔，但回到飯店後才發現群組裡都是求救的信息，這才驚覺大事不妙，事後聽說有不少跑友遇難，其中還不乏一些高手。
來自河南濟源的參賽者張小濤則告訴《環球網》，他在過了CP2打卡點後開始了爬山路段征程，不久就開始感到全身發冷，幾次摔倒在地，最後一次摔倒時，他拿出隨身攜帶的保溫毯，將自己包裹起來，不知不覺就昏了過去，失去知覺，大約2小時後才在山洞中醒來，發現自己和其他幾名跑友被放羊的大叔救了，下山才知竟然出了這麼大的事故。