疫情已控制住？醫：台灣再一兩周就會出現新增兩位數局面

新冠肺炎疫情持續升溫，昨（23）日又新增287例COVID-19本土確診，以及170例校正回歸上週各日個案，另有6例死亡病例。對此，沈政男醫師在臉書以「不管警戒升降級，口罩強制令不能鬆，不能戴口罩的地方就不能開放，疫情就會虎頭蛇尾越縮越小」為題發文，他分析直指，若R0只有0.5左右，甚至更低，那麼「台灣再一、兩周後就會出現新增兩位數的局面」，但前提是舊案例必須清光。





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沈政男表示，萬華群聚的超高R0值，可能高到6以上，也就是一人可以傳染六人，那樣的狀態在茶室關閉後就消失了。現在值得問的是「什麼時候萬華茶室可以復業？如果三級警戒，甚至二級警戒都解除，茶室可否繼續開門接客？」如果茶室重新開放，一樣擁擠不戴口罩，當然R0值又會回升了，於是小孩也知道不會讓他們回到以前的營業模式。但，你有辦法叫他們永遠不要開門嗎？





沈政男說，從這一、兩周的疫調清楚可知，嚴重傳染不是發生在餐廳，就是娛樂場所，這些地方在三級警戒解除以後，要不要重新開放？餐廳、小吃店，能不能重新開放內用？娛樂場所呢？如果不准，能禁多久？這些場所的禁令該維持多久？該開放到什麼程度？或者有何變通且不造成防疫破口的方法？如果能夠想清楚，其實就能把R0值持續壓低。此外，口罩強制令，只要一出門就要戴口罩，不管警戒狀態改成哪一級，短期內都不能放鬆！一定要特別列出。他認為「如果能做到這些，第二波疫情就能繼續縮小，甚至達到清零的程度。」





▲指揮中心23日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）

沈政男指出，第一波疫情是萬華群聚事件曝光前所引發的數千人感染，現在一大半防疫心力都用在收拾善後。儘管一下子無法承擔幾千案例的善後，每天都回溯找出三百例左右，有種不知伊於胡底的不耐感，但在檢驗量能與檢疫空間增加以後，腳步將會越來越快了。在此同時，如果讓這些舊案例持續感染他們的家人或社區民眾，就是第二波感染了，這在中南部已明顯出現。





「現在，有沒有90%人口戴口罩？」沈政男直言「應該有吧！所以說，現在的R0值差不多就只有0.5左右，甚至更低。」他進一步解釋，R0=0.5的意思是每過一個傳染周期，新增案例就會只剩五成，兩個傳染周期以後就會降到只剩兩成五左右。他認為，若以此模型估計，「台灣再一、兩周後就會出現新增兩位數的局面。當然，前提是舊案例必須清光。如果R0=0.5一直維持下去，還是有可能清零。」（編輯：許苡晴）



