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NBA／詹皇又演了嗎？「LeFlop」一詞衝上熱搜關鍵字

▲LeBron James被犯規後倒地。（圖／美聯社／達志影像）
▲LeBron James被犯規後倒地。（圖／美聯社／達志影像）

運動中心/綜合報導

2021-05-24 08:34:20

洛杉磯湖人今(24)日以90:99輸給鳳凰城太陽，賽後外界對於LeBron James被凶狠犯規一事展開討論，雖然湖人主帥Frank Vogel透露James肩膀因此而扭傷，不過不少人認為詹皇又假摔了。

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在此役第4節還剩下9分02秒時，James站上罰球線，但未能命中，之後在衝搶籃板的環節中，他和Chris Paul在卡位上有肢體接觸，隨後疑似被頂開、整個人飛出去，倒在地上痛苦的摸著肩膀。

從影片來看，Paul的確有一些小動作，但並沒有特別出力把James撞飛。賽後在推特上「LeBron假摔(LeFlop)」的關鍵字已經衝上了美國社交媒體的搜尋排行榜。

其實James過去就一直有假摔爭議，上一場比賽對上勇士，他在上籃時被Draymond Green犯規，也是痛苦倒地。不過ESPN賽後卻在推特上曬出兩張圖，指出James倒地時摸著大腿內側肌肉，然而賽後卻是眼睛受傷。

而除了球迷和媒體，拓荒者主力後衛CJ McCollum在看到那一幕後，也嘲諷的在個人推特上寫道，「年度最佳演員」。雖然未指名道姓，但針對的目標似乎很明顯。

 

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指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.72%67.28%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.11%11.89%
2021-05-20-2021-05-23
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