NBA／詹皇又演了嗎？「LeFlop」一詞衝上熱搜關鍵字
洛杉磯湖人今(24)日以90:99輸給鳳凰城太陽，賽後外界對於LeBron James被凶狠犯規一事展開討論，雖然湖人主帥Frank Vogel透露James肩膀因此而扭傷，不過不少人認為詹皇又假摔了。
運動中心/綜合報導
2021-05-24 08:34:20
在此役第4節還剩下9分02秒時，James站上罰球線，但未能命中，之後在衝搶籃板的環節中，他和Chris Paul在卡位上有肢體接觸，隨後疑似被頂開、整個人飛出去，倒在地上痛苦的摸著肩膀。
從影片來看，Paul的確有一些小動作，但並沒有特別出力把James撞飛。賽後在推特上「LeBron假摔(LeFlop)」的關鍵字已經衝上了美國社交媒體的搜尋排行榜。
其實James過去就一直有假摔爭議，上一場比賽對上勇士，他在上籃時被Draymond Green犯規，也是痛苦倒地。不過ESPN賽後卻在推特上曬出兩張圖，指出James倒地時摸著大腿內側肌肉，然而賽後卻是眼睛受傷。
而除了球迷和媒體，拓荒者主力後衛CJ McCollum在看到那一幕後，也嘲諷的在個人推特上寫道，「年度最佳演員」。雖然未指名道姓，但針對的目標似乎很明顯。