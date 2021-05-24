金門機場「快篩令」遭撤銷　陳玉珍：法令應因地制宜

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陳玉珍指出，歷年來中央經常以金門地區距離大陸地區過近，故有口蹄疫丶禽流感等疫情傳染之虞，逕行以中央片面之行政命令，單向禁止或有條件限制金門地區產出之「牛肉丶豬肉丶雞蛋」等物品銷台，她也曾多次在立法院質詢行政院長蘇貞昌等行政官員，此種單向禁止行為是否有歧視離島之嫌，同時違反了憲法148條所揭櫫的「中華民國領域內，一切貨物應許自由流通。」之貨暢其流條款。
陳玉珍表示，金門身為離島，醫療及各項資源自然比不上台灣本島，歷來對於中央政府強加於金門的各項單方面不合理的限制也總是站在以大局為重之前提下忍讓吞聲；而金門離島環境特殊，除密閉式之飛行器外並無其他赴金之管道，不若台灣本島其他各縣市，如選擇不搭大眾運輸工具，尚可自行開車返鄕，再以24日之前一週旅客人數統計，近日赴金旅客人數每日已降至不到300人，進行全面篩檢或要求檢附證明，受影響之國人甚少。
陳玉珍認為，兩害相權取其輕，造成少數人員之進出不便，卻可確保金門全島十數萬人民之免受新冠肺炎威脅，權衡得失之下，疫情指揮中心實在應該因地制宜，這點不單是幫助金門也是幫助中華民國全體國民恢復信心之舉。她也將同時建請金門縣政府依程序正式向疫情指揮中心提出申請，在申請程序完備下，請疫情指揮中心再次考量斟酌，請中央及地方以守護人民健康為最高價值，共同為防範疫情擴大而努力！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。