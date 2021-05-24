本土確診9天破3千例 台股早盤一度大跌165點失守16200點
國內本土新冠肺炎疫情持續延燒，已連續9天本土感染人數破百例，累計本土確診達3002例，台股今（24）日早盤下跌55.54點開出，隨後賣壓出籠，跌幅擴大逾百點，一度下跌165.09點並跌破16200點，來到16136.97點，但隨後跌幅收斂至百點內，目前跌40餘點，而台積電也早盤也一度跌近1%，跌破570元。
記者顏真真/台北報導
2021-05-24 09:25:52
在投資人預期全球經濟成長之際，同時持續對通貨膨脹感到憂慮，美股上周五漲跌互見，其中道瓊工業指數終場上漲123.69點，漲0.36%，收在34207.84點；標普500指數下跌3.26點，跌0.08%，收在4155.86點；那斯達克指數下跌64.75點，跌0.48%，收13470.99點。
不過，台股今日在國內疫情持續延燒，本土確診個案在修正回歸下更多，累計9天達例3002例，也使得台股今日早盤開低走低，以16246.52點。下跌55.54點開出，隨後跌幅擴大，一度下探16136.97點，大跌165.09點，不過，隨後逢低承接買盤進場，台股跌幅收斂至百點內，目前下跌40餘點。
至於國內蘋概三王中，台積電以570元、下跌3元開出，隨後跌破570元，一度探567元，大立光以2895元則下跌25元開出，目前也跌逾0.8%，而鴻海則以108.5元開出，下跌1元，目前逾1%，倒是聯電目前逆勢翻紅漲0.5%，來到47.15元左右。