士林夜市現況曝光！蔡阿嘎拍「周末照」嘆：20年來第一次
台灣本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心宣布全國進入三級警戒，雖然台灣還未封城，民眾卻大多「自主封城」待在家防疫；而從去年國外疫情延燒，生意就受到嚴重波及的台北士林夜市，在本土疫情爆發後更是直接暫時休業。網紅蔡阿嘎昨（23）日晚間經過士林夜市，拍下空前景象，直呼是「20年第一次！」
編輯中心/綜合報導
2021-05-24 09:50:28
蔡阿嘎昨晚發文提到，睽違3天騎車出門買糧食，經過士林夜市，發現異常的冷清，他隨手拍下幾張照片，並稱「這是今天禮拜日晚上6點耶！」他透露從大學時期到現在，住在附近快20年，第一次看到這樣的景象，最後呼籲「大家一定要撐住！一起加油，讓疫情趕快控制下來！」
畫面中可見，原本人潮絡繹不絕的士林夜市，商家紛紛拉下鐵門、攤販蓋上帆布，地下美食區拉起封鎖線，只剩下零星營業的店家和少數的路人。
畫面曝光之後，許多網友不禁感嘆「其實很不捨這些商家，背後都有生計，希望國產疫苗快點研發出來」、「現在看到的都是30年前的景象」、「我也是第一次看到士林夜市這樣，一起加油，疫情快快離去吧」；不過，也有人認為「代表大家都很乖乖聽話」、「也覺得我們真的很棒能做到自主管理」、「感謝所有配合的優質台灣人民，台灣加油」。（編輯：賴詠璿）
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