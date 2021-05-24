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士林夜市現況曝光！蔡阿嘎拍「周末照」嘆：20年來第一次

▲蔡阿嘎經過士林夜市，拍下空前景象，直呼是「20年第一次！」（圖／翻攝自蔡阿嘎IG）
▲蔡阿嘎經過士林夜市，拍下空前景象，直呼是「20年第一次！」（圖／翻攝自蔡阿嘎IG）

編輯中心/綜合報導

2021-05-24 09:50:28

台灣本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心宣布全國進入三級警戒，雖然台灣還未封城，民眾卻大多「自主封城」待在家防疫；而從去年國外疫情延燒，生意就受到嚴重波及的台北士林夜市，在本土疫情爆發後更是直接暫時休業。網紅蔡阿嘎昨（23）日晚間經過士林夜市，拍下空前景象，直呼是「20年第一次！」

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蔡阿嘎昨晚發文提到，睽違3天騎車出門買糧食，經過士林夜市，發現異常的冷清，他隨手拍下幾張照片，並稱「這是今天禮拜日晚上6點耶！」他透露從大學時期到現在，住在附近快20年，第一次看到這樣的景象，最後呼籲「大家一定要撐住！一起加油，讓疫情趕快控制下來！」

▲蔡阿嘎經過士林夜市，拍下空前景象，直呼是「20年第一次！」（圖／翻攝自蔡阿嘎IG）
▲蔡阿嘎經過士林夜市，拍下空前景象，直呼是「20年第一次！」（圖／翻攝自蔡阿嘎IG）
▲蔡阿嘎經過士林夜市，拍下空前景象，直呼是「20年第一次！」（圖／翻攝自蔡阿嘎IG）
▲蔡阿嘎經過士林夜市，拍下空前景象，直呼是「20年第一次！」（圖／翻攝自蔡阿嘎IG）
畫面中可見，原本人潮絡繹不絕的士林夜市，商家紛紛拉下鐵門、攤販蓋上帆布，地下美食區拉起封鎖線，只剩下零星營業的店家和少數的路人。

▲蔡阿嘎經過士林夜市，拍下空前景象，直呼是「20年第一次！」（圖／翻攝自蔡阿嘎IG）
▲蔡阿嘎經過士林夜市，拍下空前景象，直呼是「20年第一次！」（圖／翻攝自蔡阿嘎IG）
▲蔡阿嘎經過士林夜市，拍下空前景象，直呼是「20年第一次！」（圖／翻攝自蔡阿嘎IG）
▲蔡阿嘎經過士林夜市，拍下空前景象，直呼是「20年第一次！」（圖／翻攝自蔡阿嘎IG）
畫面曝光之後，許多網友不禁感嘆「其實很不捨這些商家，背後都有生計，希望國產疫苗快點研發出來」、「現在看到的都是30年前的景象」、「我也是第一次看到士林夜市這樣，一起加油，疫情快快離去吧」；不過，也有人認為「代表大家都很乖乖聽話」、「也覺得我們真的很棒能做到自主管理」、「感謝所有配合的優質台灣人民，台灣加油」。（編輯：賴詠璿）

▲指揮中心23日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心23日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.75%67.25%
2021-05-21-2021-05-24
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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