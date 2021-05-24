于美人親解校正回歸：以後就實話直說吧！3萬人推爆

我是廣告 請繼續往下閱讀
于美人說，最近不少人詢問自己什麼是「校正回歸」，她直接勸政府：「疫情嚴峻，人民都願意配合也能體諒，以後就實話直說吧！否則當人民自律也擋不住的時候，載舟覆舟，所宜深慎啊！」
接著，于美人舉幾個類似的例子，「沒有刨你祖墳叫做『松柏不翦』；軍隊戰敗『撤退』可以叫『轉進』，戰報寫『屢戰屢敗』會被殺頭，改寫成『屢敗屢戰』則會被摸頭獎勵，看起來像永不言棄；打開山海關叛國降清多難聽，用『衝冠一怒為紅顏』是不是比較令人熱血沸騰呢？」
貼文發布半天，按讚數達3.5萬，網友表示：「校正回歸！其實就是一個事實～調整數字！是什麼色的執政不重要，事實是數字變了」、「其實令人擔心的是檢驗量已經超過負荷了，這時候再斟酌什麼字眼也是多餘，大家好好防疫待在家吧」，有人則附和于美人：「現在校正回歸變成日常，真的不需要如此玩數字遊戲，就誠實面對，趕快採取緊急措施才是正道。」（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。