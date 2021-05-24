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于美人親解校正回歸：以後就實話直說吧！3萬人推爆

▲于美人解釋「校正回歸」的意思，同時給政府諫言。（圖／資料照）
▲于美人解釋「校正回歸」的意思，同時給政府諫言。（圖／資料照）

娛樂中心／綜合報導

2021-05-24 09:34:32｜2021-05-24 09:35:29

本土確診數大爆發，中央流行疫情指揮中心22日記者會上首次出現「校正回歸」新名詞，意旨個案採檢到陽性結果的通知日因某些因素超過2天，必須以採檢日加2天做為正確的確診日期。畢業於東吳大學中國文學系、出道前曾是國文補教名師的于美人，昨（23日）親自發文解釋「校正回歸」，引發熱議。

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▲確診數字影響民心，于美人建議中央實話實說。（圖／于美人臉書）
▲確診數字影響民心，于美人建議中央實話實說。（圖／于美人臉書）
于美人說，最近不少人詢問自己什麼是「校正回歸」，她直接勸政府：「疫情嚴峻，人民都願意配合也能體諒，以後就實話直說吧！否則當人民自律也擋不住的時候，載舟覆舟，所宜深慎啊！」

接著，于美人舉幾個類似的例子，「沒有刨你祖墳叫做『松柏不翦』；軍隊戰敗『撤退』可以叫『轉進』，戰報寫『屢戰屢敗』會被殺頭，改寫成『屢敗屢戰』則會被摸頭獎勵，看起來像永不言棄；打開山海關叛國降清多難聽，用『衝冠一怒為紅顏』是不是比較令人熱血沸騰呢？」

貼文發布半天，按讚數達3.5萬，網友表示：「校正回歸！其實就是一個事實～調整數字！是什麼色的執政不重要，事實是數字變了」、「其實令人擔心的是檢驗量已經超過負荷了，這時候再斟酌什麼字眼也是多餘，大家好好防疫待在家吧」，有人則附和于美人：「現在校正回歸變成日常，真的不需要如此玩數字遊戲，就誠實面對，趕快採取緊急措施才是正道。」（編輯：楊穎軒）

▲指揮中心23日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心23日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。



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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.75%67.25%
2021-05-21-2021-05-24
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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