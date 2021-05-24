三峽、林口怎麼選？網大推「這區」：市容整齊人行道又寬

台北市房價居高不下，讓人只可遠觀不可褻玩焉！不少人會選擇轉往新北、桃園等處租屋或買房。然而，近日有網友就提問「三峽vs林口，只能擇一的話會選哪個地方？」結果全場紛紛狂推「這區」，大讚「市容整齊乾淨，人行道又寬敞」。

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原PO在PTT女孩板以「

三峽vs林口

」為題發文，他表示，除了台北的信義計畫區，林口和三峽可說是最成功的兩大造鎮重劃區，兩邊房價差不多，生活機能也都有，他並好奇詢問大家「把其他各種因素綜合起來考量，只能擇一的話會選哪個地方？」

▲有網友在PTT提問「三峽vs林口，只能擇一的話會選哪個地方？」結果全場紛紛狂推「這區」，大讚「市容整齊乾淨，人行道又寬敞」。（圖／翻攝自PTT）

該問題一出，許多網友都大推「北大特區」，紛紛留言「北大特區的市容很整齊乾淨，人行道很寬敞」、「北大，至少沒那麽潮濕，環境算不錯，基本的生活機能也有，也還可以再更好」、「林口新舊混合鐵窗外推大樓，北大建築相對整潔」、「北大居齡10年多，住過最爽的地方還是北大」、「北大真的住了就愛上這裡了，超舒服」、「北大市容真的超美」、「我覺得三峽好一些，至少比較清幽，而且三鶯線通車會更方便，林口也不差，但是空氣不好。」

另也有人直指「林口機能好」、「林口霧濕，但有醫學、購物中心」、「年輕人可以選林口啦，老人選林口的誘因大概只有長庚吧」、「都住過，選林口，但也是滿喜歡三峽的，三峽比較自成一區的感覺，體感雨比林口多，而且風大傘很常壞，但對行人友善多了比林口好很多」；此外，還有網友認為「看工作，交通哪裡比較方便就選哪」。（編輯：許苡晴）