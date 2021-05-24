  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

台灣缺疫苗成防疫破口　國民黨質疑政府拿不出對策

▲新冠肺炎疫情持續升溫，台灣本島9天內確診數破3000人，但是卻苦無疫苗可以施打。（圖／美聯社／達志影像）
▲新冠肺炎疫情持續升溫，台灣本島9天內確診數破3000人，但是卻苦無疫苗可以施打。（圖／美聯社／達志影像）

記者呂炯昌／台北報導

2021-05-24 11:06:12｜2021-05-24 11:07:37

新冠肺炎疫情持續升溫，全台9天內連續確診數破百人，9天內確診數破3000人。國民黨今(24)日質疑，國際媒體與專家學者都警告，台灣過於強調邊境冠管控，但疫苗施打率偏低，質疑蔡英文政府對疫苗取得缺乏對策。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨中央黨部今日舉行「國際示警台灣缺疫苗成防疫破口，蔡政府還拿不出對策？」記者會，國民黨表示，提升疫苗施打率已刻不容緩，當前最重要就是疫苗的取得，政府應該拿出具體對策，不能僅是空口說白話，畫出3,000萬疫苗的大餅，卻看不到實際的進程。

國民黨指出，根據國際數據網站〈Our World in Data〉截至21日統計，台灣每百人接種新冠疫苗僅1.2劑，低於鄰近亞洲國家，新加坡58.2劑、中國大陸32.4劑、印度13.6劑、韓國10.3劑、日本6.3劑、菲律賓3劑等，不僅遠低於全球每百人接種數的20.4劑，更在世界各國每百人接種數的排名中位居末段班。國際媒體提醒，台灣曾被譽為全世界抗疫最成功的例子，但疫苗接種速度緩慢，幾近零的疫苗施打率是世界最低的地區之一，恐製造了疫情「完美破口」。

國民黨表示，即便近期到貨的第2批40萬劑AZ疫苗，台灣目前也僅取得約71萬劑疫苗。若以全台2350萬人，至少應有六成民眾完整接種兩劑疫苗，才能越過群體免疫的「基本門檻」。台灣必須至少取得2,820萬劑疫苗才足夠，但台灣當前所擁有的抗疫武器僅約2.5%。

國民黨指出，蔡政府沉溺過去一年多以來防疫成效的自得與自滿，即使社會各界不斷呼籲應積極取得疫苗、提升施打率，但政府仍輕忽其重要性，也難怪最新民調顯示，54.1%民眾對於政府取得足夠全國民眾施打的新冠肺炎疫苗表達沒有信心。

國民黨質疑，南韓總統文在寅積極爭取國際合作，獲得歐美授權代工疫苗，反觀台灣，一年多緩和的疫情，卻未有疫苗取得或研製的完備籌劃與準備，「蔡英文總統從去年迄今，除了作梗圖大內宣外，到底做了什麼？」

國民黨要求蔡政府應運用各種方法，務必在短時間爭取更多疫苗來台，並詳實公告疫苗到台數量與時程。同時，政府也必須明確告訴台灣人民，疫苗施打何時能達到六成有效覆蓋率?讓台灣民眾得到健康保護，免於新冠病毒威脅。

▲指揮中心23日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心23日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.75%67.25%
2021-05-21-2021-05-24
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀