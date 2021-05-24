台灣缺疫苗成防疫破口　國民黨質疑政府拿不出對策

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨指出，根據國際數據網站〈Our World in Data〉截至21日統計，台灣每百人接種新冠疫苗僅1.2劑，低於鄰近亞洲國家，新加坡58.2劑、中國大陸32.4劑、印度13.6劑、韓國10.3劑、日本6.3劑、菲律賓3劑等，不僅遠低於全球每百人接種數的20.4劑，更在世界各國每百人接種數的排名中位居末段班。國際媒體提醒，台灣曾被譽為全世界抗疫最成功的例子，但疫苗接種速度緩慢，幾近零的疫苗施打率是世界最低的地區之一，恐製造了疫情「完美破口」。
國民黨表示，即便近期到貨的第2批40萬劑AZ疫苗，台灣目前也僅取得約71萬劑疫苗。若以全台2350萬人，至少應有六成民眾完整接種兩劑疫苗，才能越過群體免疫的「基本門檻」。台灣必須至少取得2,820萬劑疫苗才足夠，但台灣當前所擁有的抗疫武器僅約2.5%。
國民黨指出，蔡政府沉溺過去一年多以來防疫成效的自得與自滿，即使社會各界不斷呼籲應積極取得疫苗、提升施打率，但政府仍輕忽其重要性，也難怪最新民調顯示，54.1%民眾對於政府取得足夠全國民眾施打的新冠肺炎疫苗表達沒有信心。
國民黨質疑，南韓總統文在寅積極爭取國際合作，獲得歐美授權代工疫苗，反觀台灣，一年多緩和的疫情，卻未有疫苗取得或研製的完備籌劃與準備，「蔡英文總統從去年迄今，除了作梗圖大內宣外，到底做了什麼？」
國民黨要求蔡政府應運用各種方法，務必在短時間爭取更多疫苗來台，並詳實公告疫苗到台數量與時程。同時，政府也必須明確告訴台灣人民，疫苗施打何時能達到六成有效覆蓋率?讓台灣民眾得到健康保護，免於新冠病毒威脅。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。