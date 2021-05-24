郎祖筠曝外甥女「抗疫勳章」 萬人動容：我們要做好防疫
國內疫情未見趨緩，至昨（23日）為止，本土確診數連續9天破百例，全台累計3002人染疫，醫療量能面臨重大考驗。資深藝人郎祖筠（郎姑）的外甥女是前線抗疫醫護，她曝光對方摘下手套的照片，引來大批網友致敬。
娛樂中心／綜合報導
2021-05-24 10:51:05｜2021-05-24 11:10:19
照片中，郎姑外甥女一雙手被汗水悶到慘白、發皺，另有一張醫護人員脫下防護衣的瞬間，整件襯衫濕漉漉，可見工作期間忍受生理上的不舒服有多大，郎姑在配文寫下：「教人好生心疼啊！」
圖文釣出不少醫護人員及其家屬回應，鍾欣凌、朱海君、沈春華、吳申梅等名人留言表示敬佩與感謝，網友表示：「真的要深深的一鞠躬與感謝！感謝前線的護理人員！辛苦了」、「我們一定要做好防疫，讓醫護人員可以更安心工作」，按讚數高達2.4萬。（編輯：楊穎軒）
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