校正回歸被酸！台大美女力挺揭「篩檢SOP」：起鬨很白痴

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡沐妍指出，一台PCR機器有不同規格，常見的規格可分為36、72、96個sample的量能，「很高級的有一次跑384個的，但應該沒有實驗室老闆會想花大錢買這一台吧！」蔡沐妍緊接著解釋篩檢流程，「前置作業加上跑rt pcr本身所需要的時間大概就是2小時，不包含前線採檢和paperwork流程。一次72個好了不停歇的跑一台機器一天工作10小時的話也只能消化360個檢體。每天有5000個左右的檢體要做，那是要有幾個實驗室幾台機器多少人力才能完成的事情呢？」
蔡沐妍坦言，台灣過去一年根本沒有需要如此高的檢驗量來對付疫情，「所以突然被殺個措手不及也是可以理解的。然後把量能拉高了疏通塞車的問題了再把delay的結果回歸，也會被大家起鬨，用一些狗屁不通的邏輯去調侃backlog這動作。很白痴，真的很白痴。」
針對質疑聲浪，蔡沐妍認為說校正回歸是陰謀論的酸民邏輯太差，火大表示「就是增加了七百多例。怕不怕你們？怕死了好嗎？還會有陽明山人潮塞車這種事情嗎？？」最後亦強調「政府有沒有隱瞞什麼隱瞞多少我不敢說。但是針對量能不足導致塞車和backlog這兩件事情是完全合理的好嗎」。
專業文曝光後，就有超過萬人按讚，不少網友亦紛紛留言「謝謝妳Po這篇解釋得很清楚！再文盲就真的沒辦法...」、「檢測真的需要專業和耐心，謝謝你們。請忽略冷言冷語的標題。我們都明白理解默默克守專業工作的善良人們。」、「真的～大家都以為做rtPCR很簡單一樣！想辦法把量能拉高，代表有多少實驗室的人，辛苦工作的成果」、「我不是專業，但相信科學...偏偏一堆人不看專業文，只看到數字校正回歸就在那裡酸」。
針對校正回歸的爭議，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，校正回歸只是把真實面顯露出來，總量一樣都在，總數也不會變，「這只是要讓大家看清楚，什麼時候發生，也讓大家明白疫情走向，也不會就是他回歸校正後我們就不理，相關醫療還是一樣進行」，現在就是讓一些系統性的塞車問題、程序問題能夠解決，但針對確診者的所有醫療都不會少。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。