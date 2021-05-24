名家論壇》盧燕俐／台股打壞了一手好牌

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然而，這波疫情來得又急又猛，偏偏疫苗施打率過低，據《法新社》統計，至5月14日，台灣疫苗接種率僅1％，在全球主要國家排名殿後，遠低於以色列的6成、美國的48％，也比韓國的2％低。我認為，服務、觀光等內需產業勢必受到嚴重衝擊，全年GDP成長率難以挑戰5％，台股的溢漲會被調整，回到較合理的指數區間。
同時，台股的挑戰還在後面。由於5G手機銷售不如預期，先前已有重複下單的問題，造成半導體庫存大增，外資大摩開第一槍，一口氣調降台灣16檔相關類股的目標價，其中，驅動晶片價格第三季到頂，第四季反轉。以股價領先基本面至少三個月到半年來看，半導體類股確實壓力重重，這也就是為何指標股台積電近來股價始終站不回600元的主因。
電子股漲不太動，只靠傳產難撐起一片天。航運和鋼鐵熱度不減，但當沖比過高，股價波動十分劇烈，高點才進場者，紛紛尋求解套，五月中旬甚至傳出多起違約交割，平均金額落在數十萬元，但最低的一筆，竟只有1.07萬元，推估應是收入有限的年輕人，否則，不會連1萬元都拿不出來，也顯示不少理財小白心存「以小搏大」「無本當沖好賺」的投機心態。
其實，原物料股像是航運、鋼鐵、面板、紙類與塑化等等，操作難度並不低，除了要看個別公司的獲利能力，最新報價與籌碼變化，也需進一步觀察，就連業內人士都不見得能拿捏精準。
市場就盛傳，幾家上市公司不甘運價節節高漲，乾脆買進航運股，形成「你賺我的運價、我就賺你的股價」奇特心態，本土疫情噴發初期，航運股連跌四天，這些企業也憂喜參半。像是光電股悅城，三月買進長榮，平均成本45元，五月中以88元全部出清，獲利2.3億，相較下，營建股皇翔則在85元才進場，就需有抗震的心理準備。
回過頭來說，目前全球資金仍氾濫，台股並不會轉空，現階段盤整盤的操作策略，就是選擇基本面佳的好股，低進高出，賺取小幅價差，讀者不必眷戀去年倍數大漲的行情，而是做好資金控管、繫緊安全帶，並隨時追蹤產業資訊，一旦發現出現重大轉折，就應適時停損停利，免得白忙一場。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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