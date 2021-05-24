台灣疫情全球緊張 彭博：晶片供應陷危機 需盡快有疫苗
台灣新冠本土疫情延燒，已連續多日新增本土病例皆破200例，曾經的防疫模範生破功，各大外媒都相當關注台灣最新抗疫狀況，並與缺水、缺電等困境連結。《彭博社》24日又刊專文，聲稱台灣必須盡快獲得疫苗，否則不只會危及全球晶片供應量，還可能侵蝕台灣在半導體方面的優勢。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-05-24 11:19:36
根據《彭博社》24日刊載一篇名為《全球晶片供應鏈危急，除非台灣獲得疫苗」(World’s Supply of Chips Is in Danger Unless Taiwan Gets Vaccines)的報導，聲稱台灣目前面臨公衛緊急事件，可能擾亂身為台灣主力產業之一的半導體業，從而進一步威脅原已緊繃的全球供應鏈。
報導也指出，目前全球晶片的供需差距正在擴大，台灣卻在此刻遭遇大逆轉，除了疫情，還有缺水、供電不穩等棘手狀況必須解決，加劇了經濟的不穩定性、台股也因此連日下跌。
不只是衝擊全球晶片供應鏈，報導也提到，由於地緣政治影響，加上晶片重要性與日俱增，包括美國、歐洲和日本在內，都已對半導體供應鏈的戰略性質有所警覺，也逐漸意識到不能太過依賴某一特定國家提供晶片，紛紛尋求增加本土生產力。
不久前，英特爾執行長季辛格(Pat Gelsinger)才警告，認為全球太過依賴台灣和韓國提供晶片，全球需要一個更平衡的全球供應鏈；美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)本月也才表示，儘管美國與台灣力求解決晶片短缺問題，但拜登政府也正在設法降低對台灣的依賴。多重夾擊下，除了確保全球晶片供應充足，台灣也需要思考長久保持半導體龍頭地位的策略。